Groep Kenis levert 150 elektrische auto’s voor uniek deelwagenproject Jef Van Nooten

06 oktober 2020

14u04 0 Turnhout Groep Kenis uit Turnhout heeft in één klap 150 elektrische auto’s verkocht. De concessiehouder voor Renault en Dacia levert de voertuigen voor een gloednieuw GreenMobility project in Antwerpen en Gent.

Groep Kenis, de grootste Renault-delaer van België met hoofdzetel in Turnhout en vestigingen in Geel, Herentals en Antwerpen is meegestapt in een Scandinavisch project rond elektrische deelwagens. In Denemarken zijn er al 100.000 actieve gebruikers van GreenMobiliity. “Vanuit Scandinavië krijgt het project met volledig elektrische deelwagens nu ook een Vlaamse vertaling met 150 wagens in Antwerpen en 50 wagens in Gent. Beide steden zijn bovendien de allereerste steden buiten Scandinavië waar GreenMobility gelanceerd wordt”, klinkt het bij Groep Kenis.

Kangoo

De Renault-Dacia concessiehouder levert 150 elektrische wagens, de Renault Zoe, een compacte wagen met vijf zitplaatsen en een autonomie van 395 kilometer. In tweede fase komt hier ook nog de Renault Kangoo bij voor mensen die een iets ruimer laadvolume wensen. “Groep Kenis is als grootste Renault dealer in Vlaanderen trots effectief te kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de mobiliteit”, zegt Michael Van Eynde van Groep Kenis. “Met de levering van de elektrische Renault Zoe’s voor Antwerpen, zagen wij recent 150 wagens in 1 keer buitenrijden. Dat leverde alvast enkele unieke beelden op.”

