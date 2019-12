Gratis filmtickets voor scholieren die zich laten zien in het verkeer Jef Van Nooten

30 december 2019

12u18 0 Turnhout De stad Turnhout zet sterk in op de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers. De aandacht gaat daarbij vooral naar de schoolgaande jeugd. In januari zullen verscheidene controles worden uitgevoerd aan de schoolpoort. Scholieren die hun licht aan hebben èn een fluohesje dragen, maken kans op gratis filmtickets.

Sinds een dikke week worden de dagen alweer langer. Toch blijft het ook de komende maanden belangrijk dat zwakke weggebruikers zich laten zien in het verkeer. De stad Turnhout wil fietsers daarbij een handje helpen en is bezig aan een grote campagne rond zichtbaarheid in het verkeer. “We willen hard inzetten op verkeersveiligheid en ons ook specifiek richten op zwakke weggebruikers. Want we merken dat er fietsers zijn die hun licht niet aan hebben in de duisternis”, zeggen schepen van Mobiliteit Marc Boogers (Groen) en schepen van Jeugd Jan Van Otten (sp.a). “Misschien zijn ze zich er niet altijd bewust van, maar dan zijn ze veel kwetsbaarder in het verkeer.”

Workshops

De voorbije weken en maanden kregen 11.000 leerlingen uit het secundair onderwijs in Turnhout drie workshops voorgeschoteld rond verkeersveiligheid in het algemeen en zichtbaarheid in het verkeer in het bijzonder. “Alle 1.200 leerlingen van het derde en vierde middelbaar in de Turnhoutse scholen hebben bovendien ook een hesje gekregen. Geen fluogeel hesje, want dat wordt vaak niet zo cool gevonden door de jongeren”, vervolgen Marc Boogers en Jan Van Otten. “Daarom hebben we gekozen voor een neutraal donkerblauw hesje, met fluorescerende strepen op. Die verhogen ook de zichtbaarheid en we hopen dat de jongeren die minder opvallende hesjes wél zullen gebruiken.”

15.000 fietsoversteken

Stad Turnhout rolde ook een nieuwe actie uit binnen de campagne ‘Goed Gezien’. Binnen die campagne werden in 2017 al borden van pandaberen geplaatst. Die panda – getekend door Jeroom – maant fietsers aan hun licht aan te zetten. Dit keer werden fluorescerende ‘street tags’ aangebracht op fietspaden met de boodschap ‘Zet je licht aan’. De street tags werden aangebracht op verscheidene kruispunten van de Ring. “Op het kruispunt van de Parklaan met de Steenweg op Gierle passeren bijvoorbeeld 6.000 fietsers op piekmomenten. Op heel de Ring gaat het om 15.000 fietsoversteken per dag. De kruispunten van de Ring zijn dus de ideale locatie voor zo’n street tags’.”

Bioscoop

Turnhoutse scholieren zouden dus intussen moeten weten dat ze hun licht aan moeten aanzetten en een fluohesje dragen. Als ze gehoorzamen, mogen ze binnenkort misschien gratis naar de bioscoop. “In januari volgen er controles aan de schoolpoorten. De scholieren kunnen filmtickets winnen als ze hun licht aan hebben en een fluohesje dragen.”