Gratis circus voor openingsfeest de Warande: “Laagdrempelig om ook ander publiek te bereiken” Jef Van Nooten

12 september 2019

11u13 4 Turnhout Cultuurhuis de Warande viert komend weekend de opening van het nieuwe seizoen. Ze doet dat onder andere met het circusfestival Plein de Cirque. “Het openingsfeest wordt versierd met 500 meter vlaggenlijn die ’t Huizeken maakte met onze reclamedoeken”, zegt Mieke Mermans van de Warande.

Het openingsfeest voor het nieuwe cultuurseizoen van de Warande staat gepland op zaterdag 14 en zondag 15 september. Dat er feest wordt gevierd, is onder meer te zien aan de vlaggetjes die de werknemers van ’t Huizeken hebben gemaakt. In het verleden startten zij al een project waarbij boodschappentassen worden gemaakt met afgedankte spandoeken van de Warande en stad Turnhout. “Na de shoppers die ’t Huizeken maakt met onze reclamedoeken, wordt het openingsfeest versierd met 500 meter vlaggenlijn die ’t Huizeken gemaakt heeft met oude reclamedoeken die in de stad gehangen hebben”, zegt Mieke Mermans, communicatieverantwoordelijke van de Warande. “In totaal gaat het om 25 slingers. ’t Huizeken heeft een actie: wie tijdens het openingsfeest de mooiste foto trekt van hun vlaggetjes krijgt een shopper.”

De blikvanger tijdens het openingsfeest wordt her nieuwe circusfestival Plein de Cirque. “Circus is in de Warande de voorbije tien jaar uitgegroeid tot een volwaardige discipline in het programma. Eerst in de Schouwburg, later ook meer en meer buiten, onder andere tijdens het Openingsfeest en WinterWarm”, zegt Mieke Mermans. De voorbije vijftien jaar was er telkens heel veel publieksbelangstelling voor het Openingsfeest van de Warande. We merken dat we met circus ook een ander publiek bereiken, het is laagdrempelig en voor de Warande de ideale gelegenheid om met kansengroepen aan de slag te gaan.”

Op Plein de Cirque zie je een heel divers programma van professionele circusacts. Er zijn zowel tentvoorstellingen als straattheater, traditioneel circus als multidisciplinaire vormen waarin dans belangrijk is. “Omwille van de werf voor de verbouwing van de bibliotheek, verhuist een deel van het programma naar Park Begijneveldekens, op wandelafstand van de Warande”, besluit Mermans.

Het volledige programma van het openingsfeest vind je op de website van de Warande.