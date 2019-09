Gouden bruiloft voor Maria en ‘den bakker’ Jef Van Nooten

07 september 2019

Herman Verstraelen en Maria Van Gompel uit Turnhout hebben zaterdag hun 50ste huwelijksverjaardag gevierd. Ze stapten in het huwelijksbootje op 22 juli 1969. Enkele weken later vierden ze hun gouden bruiloft met een feest in zaal Meuletiende in Turnhout. Burgemeester Paul Van Miert ging langs om Herman en Maria te feliciteren. Hij overhandigde een oorkonde en een geschenk namens de stad. Herman Verstraelen staat bij veel inwoners van Turnhout als ‘den bakker’. Niet alleen omdat hij een gepensioneerd bakker is. Ook omdat hij in 2008 één van de spilfiguren was toen het tv-programma Fata Morgana neerstreek in Turnhout. Herman Verstraelen nam toen de opdracht voor zijn rekening om 13.000 koekemannetjes te bakken.