Goodiebag vol speelgoed voor zieke kindjes: zo wordt verblijf in AZ Turnhout toch een beetje leuk Stichting De Kleine Strijders overhandigt honderden pakketten aan kinderafdeling Jef Van Nooten

14 november 2019

13u45 52 Turnhout De kinderafdeling van AZ Turnhout heeft de handen in elkaar geslagen met De kinderafdeling van AZ Turnhout heeft de handen in elkaar geslagen met Stichting De Kleine Strijders uit Hoogstraten . Dankzij de stichting krijgen zowel patiëntjes als hun ouders een geschenk overhandigd bij een ziekenhuisopname. “Om de stress weg te nemen, zodat ze even vergeten dat ze in een ziekenhuis zijn.”

Stichting De Kleine Strijders werd een jaar geleden opgericht door Joyce De Sager en Toon Verheijen uit Hoogstraten en Reiner Van Besauw uit Schilde. Joyce en Toon namen het initiatief na de vele ziekenhuisverblijven van hun dochter Maartje. “We kregen in september 2016 een tweeling: Maartje en Lise. Enkele weken na de geboorte bleek Maartje een zware hartaandoening te hebben met als gevolg tal van zware ingrepen en maandenlange verblijven op intensieve zorgen” vertellen Joyce en Toon. “Vooral na de tweede periode op de dienst intensieve zorgen, hadden we het gevoel dat we ooit iets moesten terugdoen.”

Dodentocht

Het voorbije jaar stond in het teken van geldinzamelacties. Ze zamelden zelf geld in door zich te laten sponsoren tijdens de Dodentocht, maar ook veel andere personen en verenigingen sprongen mee op de kar. Zo was er al een wafelenbak, een quiz of een pannenkoekenslag voor het goede doel. Onder meer een fakkeltocht, en acties van ’t Kafee en De Zwarte Ruiter in Turnhout staan nog op het programma. “Veel mensen steunen onze stichting. We kunnen het aantal acties niet meer op twee handen tellen.”

Met succes, want Stichting De Kleine Strijders zamelde zo al meer dan 6.000 euro in. Geld dat nu gebruikt wordt om het opzet van de stichting concreet uit te werken. “We overhandigden donderdag een hoop spullen aan AZ Turnhout: speelgoedpakketten, verzorgingssets, medailles en knuffels. We zijn blij dat we al het voorbereidende werk nu eindelijk kunnen omzetten in daden.”

Wij proberen een kindvriendelijk ziekenhuis te zijn. Maar hoe meer je voor patiëntjes doet, hoe meer hun broertjes en zusjes het gevoel krijgen dat zij in de kou blijven staan. Met deze pakketten worden ook zij betrokken Liesbet Vercammen

De speelgoedpakketten zijn voor de zieke kinderen die minstens één nacht in het ziekenhuis moeten overnachten. Hun ouders krijgen een verzorgingsset. Voor de broers en zussen van de patiëntjes zijn er medailles voorzien met boodschappen zoals ‘je bent een topzus’. “Het doel van onze stichting was om het ziekenhuisverblijf van kinderen, ouders, broers en zussen aangenamer te maken en om de stress weg te nemen. Met deze verwelkomingspakketten kunnen ze even vergeten dat ze in een ziekenhuis zijn”, aldus nog Joyce en Toon. Stichting De Kleine Strijders werkt ook nog aan een speelse dagplanner voor de patiëntjes. Zodat ze weten welke onderzoeken er die dag zullen gebeuren, en wie er die dag op bezoek komt.

Kindvriendelijkheid

De kinderafdeling van AZ Turnhout is enthousiast over de samenwerking. “Wij werken hard aan de kindvriendelijkheid van het ziekenhuis. Maar hoe meer je voor die patiëntjes doet, hoe meer hun broertjes en zusjes het gevoel krijgen dat zij in de kou blijven staan. Met deze pakketten worden ook zij betrokken bij de ziekenhuisopname”, zegt dokter Liesbet Vercammen. “Het is bewonderenswaardig hoe Joyce en Toon, na alle energie die in de zware strijd van Maartje is gekropen, zich engageren voor dit nieuw beloftevol project.” Stichting De Kleine Strijders hoopt de verwelkomingspakketten in de toekomst aan te kunnen bieden in nog meer ziekenhuizen. Met AZ Klina in Brasschaat worden daar al gesprekken over gevoerd. “Maar hoe breed we hiermee kunnen gaan, hangt volledig af van de financiën die binnen komen”, besluit Joyce.

De eerstvolgende activiteit ten voordele van De Kleine Strijders vindt plaats op zaterdagavond 23 november. De brandweerposten van Meerle, Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas, Beerse en Vosselaar organiseren die avond een fakkeltocht voor De Warmste Week. De fakkeltocht vindt plaats aan de landloperskolonie (Kapelstraat 10) in Merksplas. Nadien kan je genieten van een drankje aan vuurkorven. Inschrijven kan via de website van hulpverleningszone Taxandria. Wie Stichting De Kleine Strijders wil steunen, kan dat doen via IBAN BE41 0689 3410 8310.