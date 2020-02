Goed nieuws voor Kempense treinreizigers: NMBS pakt lijn Turnhout-Brussel-Binche aan... na 2023 Toon Verheijen

07 februari 2020

10u59 10 Turnhout Goed nieuws voor de treinreizigers die dagelijks de trein Turnhout-Brussel-Binche moeten nemen. De NMBS bekijkt de mogelijkheid om de lijn op te splitsen of aan te takken op een ander traject. Het zou de stiptheid van de trein ten goede moeten komen. Daarnaast gaat de NMBS volgend jaar ook modernere toestellen inzetten.

De NMBS besliste in dat de lijn Turnhout-Brussel doorgetrokken moest worden tot in Binche (provincie Henegouwen). Nog voor die doortrekking een feit was, vreesden heel wat treingebruikers dat het de stiptheid niet ten goede zou komen. “En het bleek jammer genoeg ook nog te kloppen”, zegt federaal parlementslid voor N-VA en schepen in Herentals Yoleen Van Camp. “Vooral de avondspits had er onder de lijden wanneer de trein moest terugkomen uit Wallonië. Het gevolg waren systematische vertragingen en zelfs heel wat afgeschafte treinen.”

323 treinen afgeschaft

De cijfers spreken voor zich. Tijdens de eerste negen maanden van 2019 waren er op die treinlijn niet minder dan 323 afgeschafte treinen. Het stiptheidscijfer bedroeg amper 74,6 procent in de avondspits. “Ik volg sinds 2014 met argusogen de stiptheid van deze Kempense lijn naar de hoofdstad en heb deze cijfers systematisch uitgebracht en onaflatend aan de mouw van de NMBS getrokken om oplossingen te eisen”, zegt Yoleen Van Camp.” Voor het vervoersplan 2020-2023 voert NMBS over heel haar net slechts kleine correcties uit, maar in 2023 staan er structurele wijzigingen op stapel en daar zijn we blij om. Het heeft ons jaren lobby-werk gekost, maar we zijn blij dat we eindelijk zicht hebben op een definitieve oplossing. Wij Kempenaars zullen Binche allerminst missen.”

Onderzoek

Het is dus nog wel even doorbijten, want de grote wijzigingen komen er vermoedelijk pas na 2023. “De NMBS onderzoekt nu wat de beste oplossing is”, aldus Van Camp. “Ofwel wordt de lijn in Brussel-Zuid geknipt ofwel komt er een aantakking op een stipter traject. Dat betekent dan wel dat de vertrek- en aankomsttijden in Lier en Herentals gewijzigd zullen worden. Daarnaast zal ook het aanbod van treinen vanuit Antwerpen naar Turnhout en Mol herbekeken moeten worden. Het zal nog wel twee tot drie jaar duren.”

Dubbeldekkers

Al is er ook wel sneller wat goed nieuws te melden. “DE NMBS heeft beloofd om het rollend materieel te verbeteren”, zegt Van Camp nog. “In de loop van 2021 zullen de oude M4-stellen vervangen worden door de nieuwe M6-dubbeldekkers tijdens de avondspits. Dat zal het comfort ook al ten goede komen.”