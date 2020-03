Gidsen Sint-Godelieve zien inkomsten wegvallen: “Dikke streep door rekening voor nieuwbouw” Jef Van Nooten

24 maart 2020

11u03 3 Turnhout De Gidsen Sint-Godelieve uit Turnhout zitten met de handen in het haar. De jeugdvereniging had deze periode tal van activiteiten gepland om geld in te zamelen De Gidsen Sint-Godelieve uit Turnhout zitten met de handen in het haar. De jeugdvereniging had deze periode tal van activiteiten gepland om geld in te zamelen voor de realisatie van een hoognodige nieuwbouw . Maar door de coronacrisis moeten alle activiteiten geschrapt worden. “Een dikke streep door onze rekening”, zegt Elien van den Nieuwenhuijzen.

Een spaghettifestijn, een quiz, een wafelverkoop,… De Gidsen Sint-Godelieve uit Turnhout hadden tal van activiteiten gepland. Vooral om geld in het laatje te brengen. De jeugdvereniging plant dit jaar immers de bouw van nieuwe lokalen, een project met een kostenplaatje van 400.000 euro. Driekwart van dat geld moeten ze zelf ophoesten. Geld dat ze voorlopig niet meer kunnen inzamelen.

Inkomsten

“Het voorjaar is traditioneel een heel belangrijke periode voor Gidsen Sint-Godelieve. Om de continuïteit van onze werking te garanderen zijn extra inkomsten hard nodig. Die halen we in deze periode normaal gezien uit bijvoorbeeld een spaghettifestijn, een quiz of een wafelverkoop”, zegt groepsleidster Elien van den Nieuwenhuijzen. “De inkomsten wilden we gebruiken voor de bouw van onze nieuwe lokalen. Door de coronacrisis hebben we al onze plannen jammer genoeg – maar begrijpelijk natuurlijk – moeten annuleren. Jammer, omdat het keitoffe momenten zijn waarop we heel wat volk samenbrengen, maar ook omdat het een dikke streep door onze rekening is. Eentje die we de rest van het jaar, en misschien wel langer, zullen voelen.”

Het wegvallen van de inkomsten is zeer slecht nieuws voor Gidsen Sint-Godelieve, want de 135 leden hebben dringend nood aan nieuwe lokalen. In 2010 kreeg hun lokaal in de Gildenstraat al een prijs voor slechtst onderhouden scoutslokaal van de provincie. Bedoeling is om dit jaar een nieuwbouw te zetten een eindje verderop in de straat. De nieuwbouw wordt 350 à 400 vierkante meter groot. Het wordt een ecologisch gebouw, waar elke leeftijdsgroep een eigen lokaal heeft. Daarnaast is er een polyvalante ruimte en sanitair. De gidsen zullen er zowel binnen als buiten op een grasveld kunnen spelen.

Grote hap

“Voor de bouw van de nieuwe lokalen hebben we een duidelijk plan, met wat we op een jaar zouden moeten verdienen, en we zien dat daar voor dit werkingsjaar een grote hap in komt”, vervolgt Elien van den Nieuwenhuijzen. “Ons hoofddoel is om de kinderen een fijne, zorgeloze tijd bij ons te bezorgen. Maar ik ben bang dat we deze verliezen zullen moeten compenseren en dus de komende jaren vooral zullen moeten inzetten op geldactiviteiten organiseren en dergelijke, wat natuurlijk niet het hoofddoel zou mogen zijn.”

Percentje

In een poging toch wat geld binnen te krijgen, stappen de Gidsen Sint-Godelieve mee in een project van Trooper. De jeugdvereneniging vraagt dat iedereen die online-aankopen doet via Trooper, dat doet via https://trooper.be/sintgodelieve te doen. “Zo krijgen wij een percentje van alle aankoopbedragen én kost het de persoon die een aankoop doet geen cent meer. Net omdat we nu met z’n allen meer online kopen, is dat geld dat wij dus heel erg goed kunnen gebruiken”, besluit Elien.