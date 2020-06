Gewonde bij ongeval op Parklaan Jef Van Nooten

22 juni 2020

12u18 6

Op de Parklaan in Turnhout zijn maandagochtend rond 9 uur twee auto’s op elkaar gebotst. De bestuurder van een BMW reed er achteraan in op een voorligger. In één van de wagens raakte één persoon lichtgewond. Het verkeer moest ter hoogte van het Stadspark een tijdje over één rijstrook.