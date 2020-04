Genieten vanuit je kot: The Hangover Club brengt cocktails aan huis Jef Van Nooten

22 april 2020

09u57 13 Turnhout Enkele jonge ondernemers uit Turnhout hebben ‘The Hangover Club’ opgericht. Daarmee kunnen mensen hun favoriete cocktail of mocktail aan huis laten leveren. “Klanten moeten de cocktail alleen in een geschikt glas serveren en afwerken met de bijgeleverde garnituur.”

The Hangover Club is een initiatief van Kollektiv Productions, bekend van allerlei evenementen en pop-up bars. Met het nieuwe project laten Klaas Michielsen, Philippe Boermans, Steff Hesbeens en Mathias Baeten iedereen thuis genieten van lekkere cocktails. “Vanaf deze week kunnen liefhebbers uit Turnhout en omgeving hun favoriete cocktail of heerlijke mocktail thuis laten leveren, verpakt in een mooie glazen apothekersfles”, klinkt het. “De klant moet enkel maar de fles openen, de cocktail in een geschikt glas te serveren en af te werken met ijs en de bijgeleverde garnituur.”

Vrijdag

De cocktails die The Hangover Club aan huis brengt, worden iedere vrijdag met de hand gemaakt. “Met verse ingrediënten en premium spirits. Daarna worden ze bij iedereen persoonlijk aan de deur geleverd. Ze zijn precies hetzelfde als de drankjes die je in de beste bars in het hele land zult vinden, zonder dat je ze zelf hoeft te mixen.”

Het assortiment bestaat uit zes cocktails en twee mocktails. Wie de cocktail aan huis wil laten leveren, moet zijn bestelling voor vrijdag 12 uur doorgeven. Dezelfde dag worden ze dan geleverd. Gekoeld blijven de cocktails enkele dagen goed. Klanten kunnen er dus heel het weekend van genieten.

T-shirts

Naast cocktails kan je via The Hangover Club ook een aantal leuke shirts bestellen. “Minimalistische designs gecombineerd met hoogwaardige stoffen en geborduurde logo’s”, klinkt het. “The Hangover Club biedt een originele collectie voor een budgetvriendelijke prijs. Vanaf volgende week zullen we ook bierpakketten aanbieden in samenwerking met verschillende lokale brouwerijen.”

Gratis levering

The Hangover Club levert behalve Turnhout ook gratis in Ravels, Weelde, Merksplas, Beerse, Vosselaar, Oud-Turnhout, Kasterlee, Tielen, Retie, Arendonk, Gierle, Lille, Rijkevorsel en Sint-Jozef.

Bestellen kan via thehangoverclub.be.