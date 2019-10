Geniet mee van het uitzicht: chef-kok uit Turnhout opent restaurant op 72 meter hoogte Jef Van Nooten

10 oktober 2019

11u30 2 Turnhout Aan de Grote Markt in Turnhout is woensdag restaurant ‘Hert’ geopend. Wie er gaat tafelen, heeft beter geen hoogtevrees, want het restaurant bevindt zich op 72 meer hoogte.

Restaurant ‘Hert’ van chef-kok Alex Verhoeven bevindt zich op de bovenste verdieping van een wolkenkrabber met 18 verdiepingen. Het gaat om een pas gebouwde toren die deel uitmaakt van een groots woon- en winkelproject in het centrum van Turnhout. “De droom om hier op de bovenste verdieping van deze toren een restaurant te openen, is zeven jaar geleden ontstaan. Nog voordat de bouwwerken waren gestart”, zegt Alex Verhoeven. Vanuit het restaurant hebben gasten een zicht op heel de Kempen. Bij helder weer zou zelfs de kerncentrale van Doel zichtbaar zijn.

Alex Verhoeven startte zijn carrière in de keuken van Hof van Cleve. In die periode nam hij ook deel aan het tv-programma Komen Eten. Nadien opende hij Fleur de Sel in Kasterlee. Dat restaurant sloot hij anderhalf jaar geleden om zich volledig te kunnen focussen op zijn nieuwe restaurant ‘Hert’. Alex Verhoeven runt het restaurant samen met zijn vrouw Nathalie de Baenst die als sommelier de zaal voor haar rekening neemt.

Met het restaurant mikken ze op een Michelinster. “Onze keuken is niet meer te vergelijken met wat we vroeger serveerden. We zijn volwassener geworden. We weten welke kant we uitwillen en koken cleaner dan vroeger”, zegt Alex Verhoeven. “Door de ervaring die we intussen hebben, kunnen we meer stabiliteit en kwaliteit leveren ten opzichte van vroeger.”