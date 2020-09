Gemeenteraden en commissies vinden weer fysiek plaats, maar aantal bezoekers wordt beperkt Toon Verheijen

07 september 2020

19u15 2 Turnhout De vergaderingen van de Turnhoutse gemeente- en OCMW-raad vinden vanaf 14 september opnieuw fysiek plaats in het stadhuis. Ook de gemeenteraadscommissies zullen daar plaatshebben. Om de afstandsregels te bewaren wordt de verschuifbare wand tussen de raadszaal en de trouwzaal eruit gehaald.

Sinds de lockdown van midden maart vonden de gemeenteraden en commissievergaderingen altijd digitaal plaats, maar vanaf 14 september komt daar verandering in. Dan zullen de vergaderingen voor het eerst weer fysiek plaatshebben. “We hebben er speciaal een draaiboek voor opgesteld”, zegt burgervader Paul Van Miert (N-VA). “De wand tussen de raadzaal en de trouwzaal zetten we helemaal open. Op die manier creëren we extra ruimte en kunnen we de anderhalve meter afstand tussen de raadsleden garanderen. En er blijft ook nog genoeg ruimte over voor het publiek al zullen er wel maar twintig binnen mogen.”

Maatregelen

Er zullen voor en tijdens de gemeenteraad wel de nodige maatregelen van kracht zijn. “De raadzaal gaat pas een kwartier voor aanvang van de gemeenteraad open”, zegt voorzitter Peter Segers (sp.a). “De plaatsen zullen ook duidelijk aangegeven zijn en de bezoekers zullen ook pas na de raadsleden de zaal binnen mogen gaan. Stemmen doen we alleen digitaal. En natuurlijk gelden de gebruikelijke hygiënevoorschriften. Mondneusmaskers zijn verplicht. We vragen aan het publiek zelfs om het mondneusmasker de hele tijd te dragen.”

Inschrijven

Vanaf de gemeenteraad van oktober kunnen ook de voorafgaande gemeenteraadscommissies in de raadzaal plaatsvinden. Wie een zitting in het publiek wil volgen, moet zich elke maand van tevoren inschrijven via www.turnhout.be/inschrijving-raden.