Gemeenteraadslid Reccino Van Lommel (Vlaams Belang) krijgt poederbrief in de bus: “Ga met mij in debat, maar begin niet met bedreigingen” Wouter Demuynck

18 juli 2020

13u02 12 Turnhout Reccino Van Lommel, gemeenteraadslid in Turnhout en federaal parlementslid namens Vlaams Belang, heeft zaterdag bij hem thuis een poederbrief ontvangen. Het is nog onduidelijk of de inhoud gevaarlijk is en of er een link is met de poederbrieven die politici van Vlaams Belang en N-VA anderhalve week geleden in de bus kregen. “Zaken zoals dit doen me wel schrikken. Ga met mij in debat, maar begin niet met bedreigingen”, reageert Van Lommel.

De poederbrief zat zaterdag bij de Vlaams Belanger in de brievenbus, zo bevestigt Rudy Remijsen van de lokale politie Regio Turnhout. “De federale politie heeft de brief meegenomen, er zal nu onderzocht worden wat er in de enveloppe zat. Het is te vroeg om daar nu al uitspraken over te doen.”

Link met eerdere poederbrieven?

Tien dagen geleden ontvingen verschillende politici van Vlaams Belang en eentje van N-VA ook al een poederbrief. Enkele daarvan werden al onderzocht en bleken een ongevaarlijke substantie te bevatten. De politie onderzoekt alle brieven. Het is onduidelijk of er een link is tussen de brief van zaterdag in Turnhout en de brieven die vorige week werden verspreid.

Alarmbel

“Ik denk wel dat er een link kan zijn, want ik herkende de lay-out van de brief. Daarom ben ik eraf gebleven. Ik ben er vrijwel van overtuigd dat ik in andere gevallen de brief zou hebben geopend, maar nu ging er een alarmbel rinkelen”, reageert Reccino Van Lommel. “De poederbrief is nu voor onderzoek naar het labo. Bij een van de poederbrieven die een partijgenoot ontving, ging het effectief om bakmeel. Nog niet alle resultaten van de onderzoeken zijn echter al gekend, dus we weten niet of dit het geval is voor alle brieven.”

Geschrokken

Van Lommel zegt geschrokken te zijn door de poederbrief. “Dit is intimidatie en bedreiging. Als mensen mij willen viseren, doe dat dan op basis van ideeën. Ga met mij in debat, maar begin niet met bedreigingen. Zaken zoals dit doen me wel schrikken. Het zou erg zijn als je zoiets na verloop van tijd normaal begint te vinden. Vlaams Belangers krijgen regelmatig bedreigingen, maar we mogen zoiets nooit tolereren. Deze intimidatie zet me toch alleen maar aan om hetgene ik dagelijks doe verder te zetten. Anderzijds doet het je ook beseffen wat de gevaren van politiek kunnen zijn.”