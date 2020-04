Gemeenteraad uitzonderlijk via livestream te volgen Jef Van Nooten

26 april 2020

12u16 5 Turnhout De bijeenkomst van de gemeenteraad in Turnhout zal maandagavond digitaal verlopen. Uitzonderlijk is de gemeenteraad ook te volgen via een livestream.

Maandagavond om 19.30 uur staat de volgende vergadering van de gemeenteraad in Turnhout op het programma. De gemeenteraad zal omwille van de veiligheidsmaatregelen omtrent het coronavirus digitaal georganiseerd worden. “Maandag is het de eerste virtuele gemeenteraad in de Turnhoutse geschiedenis”, zegt Peter Segers (sp.a), voorzitter van de gemeenteraad in Turnhout. “Om ook in coronatijden de openbaarheid van het bestuur te garanderen, zal deze gemeenteraad uitzonderlijk worden uitgezonden via een livestream.”

De gemeenteraad van maandagavond is online te volgen via www.turnhout.be/livestream.

