Geen nieuwjaarsgeschenken voor klanten Dienstenthuis: “We geven het geld aan goede doelen” Jef Van Nooten

17 januari 2020

17u34 2 Turnhout Het dienstenchequebedrijf Dienstenthuis heeft 11.440 euro overhandigd aan goede doelen. Het geld werd ‘ingezameld’ door dit jaar geen Nieuwjaarsattentie te bezorgen aan de klanten. “En ook 92 collega’s beslisten hun Nieuwjaarscadeau aan het goede doel te schenken”, zegt Tim Klaassen.

Voor het eerst in 13 jaar kregen de 7.000 klanten van Dienstenthuis geen Nieuwjaarsattentie. “Geen slimme zet? Wij zijn overtuigd van het tegendeel. Geen 7.000 attenties meer uitdelen dus, maar wel per klant één euro schenken aan het goede doel. En we zijn ervan overtuigd dat we hier evenveel voldoening mee kunnen schenken als met een klein cadeautje”, zegt Tim Klaassen van Dienstenthuis. “En ook onze werknemers konden hun steentje bijdragen. Zij konden ook hun Nieuwjaarscadeau aan het goede doel schenken. Maar liefst 92 collega’s (bijna 10%) deden dit. Een bewijs dat ook onze thuishulpen het hart op de juiste plaats hebben.”

Drie goede doelen kregen ieder 2.000 euro overhandigd. Het gaat om Widar (een dorpsgemeenschap in Merksplas voor opvang van personen met een handicap), Moeders voor Moeders (een vzw die zich inzet voor jonge gezinnen met kinderen die in armoede leven) en Tejo (een organisatie die psychologische hulp biedt aan jongeren tussen 10 en 20 jaar). Vzw Feestvarken, een initiatief dat ervoor zorgt dat kindjes in armoede een fijne verjaardag beleven, kreeg 5.440 euro van Dienstenthuis.