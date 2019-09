Geen ijs in Turnhout: 200 ijshockeyers mogen uitkijken naar andere club Jef Van Nooten

20 september 2019

13u08 0 Turnhout De petitie ‘Wij willen ijs!’ die donderdagavond werd opgestart door leden van ijshockeyclub Turnhout Tigers zal weinig uithalen. Het bestuur van IJssportcentrum Turnhout laat weten dat een tijdelijke ijsbaan voor dit seizoen geen haalbare optie meer is. “Al onze leden zijn vrij om te gaan en het seizoen te overbruggen bij een andere club”, klinkt het bij ijshockeyclub Turnhout Tigers.

Veel van de vierhonderd leden van Turnhoutse ijssportclubs hadden de bui al zien hangen toen eind augustus bekend raakte dat het huurcontract voor de tijdelijke ijspiste aan de Everdongenlaan verbroken was. En nu is ook het laatste sprankeltje hoop op ijs weg voor ijshockeyclub Turnhout Tigers, snelschaatsclub Turnhoutse Nieuwe Tornado’s, kunstschaatsclub Nieuw Olympia en curlingclub Campina Curling.

Het bestuur van IJssportcentrum Turnhout gaf eind augustus nog aan dat ze een alternatieve hal zou zoeken of desnoods een grote tent zou plaatsen om tijdelijk een ijspiste in onder te brengen. Intussen is echter gebleken dat dit niet haalbaar is. “Tot onze spijt hebben wij voor het seizoen 2019-2020 geen ijs”, aldus het bestuur van IJssportcentrum Turnhout. “Na de sluiting van de ijsbaan op de Everdongenlaan hebben wij met zijn allen gezocht naar een oplossing. Door de tijdsdruk was dit geen eenvoudige opgave. Na samen gezeten te hebben met het schepencollege van Turnhout, zijn wij van mening dat een tijdelijke ijsbaan voor dit seizoen geen haalbare optie meer is. Er zal dit seizoen dus geen schoolschaatsen zijn, geen publiek schaatsen en geen ijs voor de clubs.”

Andere club

Zonder ijs valt ook de werking van ijssportclubs stil. Het bestuur van ijshockeyclub Turnhout Tigers heeft haar tweehonderd leden laten weten dat ze naar een andere club mogen uitkijken. “Al onze leden zijn vrij om te gaan en het seizoen te overbruggen bij een andere club. Wie hierbij hulp nodig heeft of graag extra informatie wenst, kan hiervoor terecht bij onze secretaris”, klinkt het. “Wij hopen om iedereen volgend jaar terug te verwelkomen in de nieuwe ijsbaan op het Frac in Turnhout. Het IJssportcentrum Turnhout is nog volop bezig met de verwezenlijking hiervan en we hopen hier snel nieuws van te krijgen.”

In de petitie die donderdagavond werd opgestart, wordt met een verwijtende vinger naar het stadsbestuur gewezen. “De leden staan nu ‘letterlijk’ in de kou omdat de stad haar schouders niet mee wil zetten onder een noodoplossing. Niet enkel de trouwe leden worden in de steek gelaten, maar ook de scholen en verenigingen die hier kwamen schaatsen”, klinkt het.

Stadsbestuur

Schepen voor Sport Jan Van Otten (sp.a) weerlegt die kritiek. “We vinden dit zelf een ongelooflijk spijtige zaak, maar als stad kunnen wij hier niks aan doen. De tijdelijke ijspiste die er was, is dicht door een zakelijk dispuut tussen twee partijen (de eigenaar van de hal en het IJssportcentrum Turnhout, red.). Wij hebben daar als stad geen inbreng in. Nadien zijn verscheidene alternatieven onderzocht, maar niks bleek haalbaar.”