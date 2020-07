Géén augustusfoor op de Grote Markt in Turnhout: “Veiligheid was niet te garanderen én charme zou verloren gaan” Toon Verheijen

09 juli 2020

16u14 42 Turnhout Het stadsbestuur van Turnhout heeft knoop doorgehakt. Er komt definitief géén augustusfoor op de Grote Markt. De mogelijkheid om eventueel later op het jaar nog iets te organiseren, wordt wel nog opengelaten. “Er waren te veel negatieve adviezen die we niet zomaar naast ons neer konden leggen", zeggen burgemeester Paul Van Miert (N-VA) en Francis Stijnen (CD&V).

Er werd de voorbije maanden herhaaldelijk overleg gepleegd tussen de stad, de horeca en de foorkramers. Er lag in principe een plan klaar om de kermis in bepaalde omstandigheden te kunnen laten doorgaan, maar finaal is nu beslist om géén augustusfoor toe te laten op de Grote Markt. “We hebben heel veel overleg gehad”, zegt Van Miert. “De foorkramers wilden zelf ook niet voor een lightversie van de kermis gaan en we hebben zeker begrip voor die solidariteit. We hebben ook verschillende mogelijkheden bekeken zoals de Grote Markt én de parking Stadspark. Voor de foor op de Grote Markt hebben we ook gekeken naar het Zegeplein en het Warandeplein. Na de rapporten van onder meer de politie en de brandweer en de beleidsadviseur noodplanning en handhaving kunnen we niet anders dan er definitief een kruis over te maken”, zeggen burgemeester Paul Van Miert (N-VA) en schepen van Foren en Markten Francis Stijnen (CD&V). “De kermis binnen de coronvoorschriften organiseren in combinatie met de horeca, gaat gewoon niet. Wij dragen als stadsbestuur de verantwoordelijk en kunnen moeilijk vier negatieve adviezen naast ons neerleggen.”

Hekwerk

Een van de voorwaarden voor het toch organiseren van de kermis was onder meer het plaatsen van een fysieke afscheiding tussen het kermisterrein en de andere openbare ruimte en er zou een aparte in- en uitgang voorzien moeten worden. “Daarnaast zouden we constant moeten weten hoeveel volk er op de Grote Markt loopt én moeten er een looprichting gevolgd worden. “We hebben gemiddeld zo'n 5.000 bezoekers op een kermisdag”, zegt Van Miert. “Daarvan mogen we 10 procent tegelijkertijd op de Grote Markt toelaten. Dat zijn 500 mensen. In de loopzone rond de kermis zou je dan maximaal 200 mensen mogen toelaten omdat je ook nog eens die anderhalve meter moet respecteren. Eigenlijk is dat onbegonnen werk.”

Horeca

En dan is er nog de horeca. Ook die zou bij het organiseren van de kermis op de Grote Markt serieus moeten inbinden. “Vooral omdat je nog altijd zittend moet consumeren en niet staand", zeggen Paul Van Miert en Francis Stijnen. “De kans bestaat dan dat er mensen rondom de markt gaan wachten tot ze wel op de kermis mogen en dan riskeer je weer dat er ‘samenscholingen' ontstaan van meer dan vijftien mensen. En opnieuw zit je dan weer met die anderhalve meter die je niet kan handhaven voor bewoners en handelaars in de buurt. En bovendien hebben de hulpdiensten in geval van calamiteiten ook nog eens een doorgang van vier meter nodig. Dat betekent dat de horeca nauwelijks of geen terras zou kunnen plaatsen.” Geen augustusfoor dus. “Onze kermis is helaas geen kleine dorpskermis van drie dagen maar eentje die drie weken zou duren. We hebben de voorbije maanden zoveel inspanningen geleverd om het coronavirus niet verder te verspreiden. We mogen al die inspanningen ook niet verloren laten gaan door persé toch een kermis te willen laten doorgaan. Hopelijk kunnen we in 2021 wél opnieuw onze kermis organiseren.”