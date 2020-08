Gedetineerde steekt cel in brand in gevangenis in Turnhout: vleugel even ontruimd Jef Van Nooten

22 augustus 2020

In de gevangenis in Turnhout is zaterdagavond brand uitgebroken. Eén van de gedetineerden had de matras van zijn cel in brand gestoken.



De brandweer in Turnhout werd rond 18.30 uur opgeroepen voor een brand in de gevangenis in de Wezenstraat in Turnhout. “Een gedetineerde heeft de matras van zijn cel in brand gestoken", vertelt Gert Bax van de brandweer in Turnhout. “De cipiers hebben de eerste bluswerken uitgevoerd. Wij hebben de laatste vlammen gedoofd. Het meubilair in de cel raakte beschadigd door de brand.”

Gevangenen even naar de koer

De brand deed zich voor in een cel op de bovenste verdieping. De rookschade bleef daardoor beperkt. De gedetineerden van de getroffen vleugel werden even geëvacueerd naar de koer, maar konden allemaal - behalve de gedetineerden in de uitgebrande cel - de nacht in hun eigen cel kunnen doorbrengen. “Eén van de gedetineerden in de getroffen cel had wat rook ingeademd. Hij kreeg enkele zorgen toegediend in de ziekenwagen, maar moest niet naar het ziekenhuis worden overgebracht", besluit Gert Bax.

De gedetineerde die de brand stichtte staat bij de cipiers bekend als iemand die vaker problemen veroorzaakt.