Gedetineerde die betrapt werd met drugs heeft opvallend excuus: “Dat was een geurverfrisser, geen GHB” Jef Van Nooten

22 november 2019

13u17 2 Turnhout Een gedetineerde van de gevangenis in Turnhout werd in april van dit jaar betrapt met ‘drugs’ in zijn cel. De man riskeert 6 maanden cel, maar vraagt de vrijspraak: “Dat was geen GHB, maar een geurverfrisser”, beweert de man.

De 34-jarige S.D. uit Herentals werd al 10 keer eerder veroordeeld door de correctionele rechtbank. Zijn straf loopt nog tot 2024, maar daar komt mogelijk nog een half jaar bij. Het Openbaar Ministerie vorderde vrijdag 6 maanden celstraf tegen de man voor drugsbezit in de gevangenis. “Op 10 april werd een controle uitgevoerd in zijn cel. Daarbij werd een vloeibaar product aangetroffen in een deo-roller zonder kop”, zegt de openbare aanklager.

Het product werd getest. Dat onderzoek wees uit dat het om GHB ging. “Onmogelijk”, reageert S.D. “In die deo-roller zat alleen een Mr. Proper-product. Ik gebruikte het als geurverfrisser voor mijn kleerkast.” Hij gaat resoluut voor de vrijspraak. “In het verleden heb ik altijd meteen bekentenissen afgelegd als ik met drugs werd betrapt, maar nu pleit ik onschuldig. Het was echt een geurverfrisser.”

De rechtszaak wordt in december voort gezet om na te gaan of er mogelijk fouten zijn gebeurd bij het onderzoek van het product.