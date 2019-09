Gedaan met schaatsen in Turnhout: ijshockeyclub start petitie voor zoektocht naar ijs Jef Van Nooten

19 september 2019

23u58 8 Turnhout Slecht nieuws voor de leden van de vier ijssportclubs in Turnhout. De zoektocht naar een alternatieve ijspiste heeft geen resultaat opgeleverd. In een poging toch nog een oplossing te vinden, is vanuit de ijshockeyclub de petitie ‘Wij willen ijs!’ opgestart.

Na de sluiting van de vroegere schaatsbaan in de Otterstraat konden de vierhonderd leden van ijshockeyclub Turnhout Tigers, snelschaatsclub Turnhoutse Nieuwe Tornado’s, kunstschaatsclub Nieuw Olympia en curlingclub Campina Curling terecht op een tijdelijke ijspiste in de voormalige fabriekshal van drukkerij Proost aan de Everdongenlaan.

De vier ijssportclubs hoopten er hun thuisbasis te hebben totdat de nieuwbouw op de FRAC klaar is. Maar door een dispuut met de eigenaar van de hal over de elektriciteitsrekening werd het huurcontract niet verlengd.

Tent

De ijssportclubs moesten in allerijl op zoek naar aan alternatief. Het nieuwe seizoen zou immers al begonnen moeten zijn. Ze hoopten snel een ander grote hal te vinden, of desnoods ergens een grote tent te plaatsen met een ijspiste in.

Maar intussen blijkt dat er geen enkele oplossing uit de bus is gekomen. De leden van ijshockeyclub Turnhout Tigers hebben alvast bericht gekregen dat er geen oplossing werd gevonden, en dat er dit jaar dus geen ijshockey zal gespeeld worden in Turnhout. De Turnhout Tigers staan nochtans hoog aangeschreven in de ijshockey-wereld.

Petitie

In een poging alsnog een oplossing uit de bus te krijgen, zijn leden van ijshockeyclub een petitie gestart. “Al een jaar en dag vormt de schaatsbaan in Turnhout een ontmoetingsplaats voor jong en oud, Elke week een samenkomst van vrienden die allemaal dezelfde passie delen, zowel naast als op het ijs”, luidt de uitleg bij de petitie. “Meer dan 200 leden (van de ijshockeyclub, red?) staan nu ‘letterlijk’ in de kou omdat de stad haar schouders niet mee wil zetten onder een noodoplossing. Niet enkel de trouwe leden worden in de steek gelaten, maar ook de scholen en verenigingen die hier kwamen schaatsen.”

Vanuit het stadsbestuur vernemen we dat er wel degelijk mee naar een oplossing werd gezocht, maar dat de ijssportclubs ook niet het onmogelijke mogen verwachten. “Er zijn meer sportclubs in Turnhout. We moeten iedereen gelijk behandelen.”

Intussen groeit ook de onzekerheid of het geplande nieuwe ijssportcentrum aan de Frac er zal komen. Er gaan steeds meer stemmen op dat de miljoeneninvestering niet rond zal komen.