Gedaan met huisjesmelkerij in Turnhout: elke huurwoning moet kwaliteitscontrole ondergaan Jef Van Nooten

10 december 2019

14u00 0 Turnhout De stad Turnhout wil komaf maken met huisjesmelkerij. De komende jaren zullen alle huurwoningen aan een controle worden onderworpen. Alleen woningen die voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen krijgen een conformiteitsattest. “Tegen 2030 moeten alle huurwoningen over zo’n attest beschikken”, zegt schepen Kelly Verheyen.

Niet alle huurwoningen in Turnhout bevinden zich in even goede staat. Zo werd in het verleden al eens een pand aan de Merodelei onbewoonbaar verklaard omdat de kwaliteit en de veiligheid van de studio’s te wensen overliet. Het stadsbestuur van Turnhout wel wantoestanden op de huurmarkt streng aanpakken en verplicht elke verhuurder om tegen 2030 een conformiteitsattest te hebben. Om zo’n attest te bekomen, moet de huurwoning een kwaliteitstest doorstaan. “Het conformiteitsattest toont aan dat een woning voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen die zijn opgelegd door de Vlaamse overheid. Concreet betekent dat onder meer dat de elektriciteitsvoorzieningen veilig moeten zijn, dat de woning voldoende verlucht kan worden, dat er geen vocht- en schimmelplekken mogen zijn en dat degelijk sanitair verplicht aanwezig is”, zegt schepen van Wonen Kelly Verheyen. “Het stadsbestuur levert het attest alleen af na een huisbezoek, uiteraard op voorwaarde dat de woning aan de eisen voldoet. Het attest geeft huurders de garantie dat ze in een veilige en gezonde woning wonen.”

Woningen zonder attest, kunnen op termijn niet meer verhuurd worden. Toch zet het stadsbestuur niet enkel in op controle. “We zullen verhuurders ook bijstaan met advies op maat over hoe hun woning aan te passen of te renoveren. Op die manier werkt het stadsbestuur aan een huurmarkt met panden die voldoen aan de minimale eisen, maar vermijdt ze ook dat die huurmarkt nog kleiner wordt”, vervolgt Kelly Verheyen.