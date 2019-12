Gastronomisch restaurant Hert verkoopt houten hertjes ten voordele van... ‘t Hert Jef Van Nooten

11u21 0 Turnhout Een gepensioneerd leerkracht ‘schrijnwerkerij’ van de Vakschool in Turnhout heeft samen met leerlingen van de school 500 miniatuurhertjes gemaakt. Die worden nu onder meer in restaurant Hert verkocht voor 4 euro per stuk. De opbrengst gaat naar vzw T’ANtWOORD, dat onder meer buurtrestaurant ‘t Hert uitbaat.

Willy Geudens, voormalig leerkracht op de Vakschool (of PT2O zoals de school tegenwoordig officieel heet) maakte voor zijn kleinkinderen een gigantisch ‘schommelhert’ uit houtrestjes. Het grote hert inspireerde hem en om samen met leerlingen van de Vakschool 500 kleinere miniatuurexemplaren te maken. Die wil hij aan 4 euro per stuk verkopen, om nadien de opbrengst integraal aan T’ANtWOORD te schenken, een Turnhoutse vereniging die vecht tegen armoede en sociale uitsluiting.

Om de houten hartjes aan de man te brengen, klopte de man aan bij Alex Verhoeven en Nathalie de Baenst van restaurant Hert in Turnhout. Driehonderd hertjes zullen er in december mee zorgen voor de kerstsfeer in het restaurant. Klanten van Hert kunnen een exemplaar kopen als blijvende herinnering aan hun restaurantbezoek.

Schorvoort for Life

De overige tweehonderd hertjes worden verkocht door Schorvoort for Life, dat op 14 december de Warmste Chalet open houdt tijdens het Wintersalon op de Grote Markt.

Bij T’ANtWOORD is men blij met het initiatief. “De steun die we krijgen door tal van acties en organisaties is broodnodig en tegelijkertijd hartverwarmend”, zegt coördinator Chris Dielis. “Onder andere de werking van ons buurtrestaurant ’t Hert kunnen we hierdoor verder uitbouwen.”