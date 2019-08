Gaslek tijdens werken vlakbij Zeshoek Jef Van Nooten

14 augustus 2019

Tijdens wegenwerken in de Molenstraat in Turnhout hebben arbeiders woensdagochtend rond 10.10 uur een gasleiding beschadigd. Dat veroorzaakte een gaslek.

Zowel politie, brandweer als werknemers van de gaasmaatschappij gingen ter plaatse. Uit veiligheidsoverwegingen werd aanvankelijk een stuk van de Victoriestraat – van de Zeshoek tot aan de Vianenstraat – afgesloten voor verkeer. Toen bleek dat het om een beperkt gaslek ging verderop in de Molenstraat, mochten automobilisten terug passeren. Sommige bewoners uit de Molenstraat verlieten uit voorzorg hun woning. “We zijn er niet toe verplicht door de politie. Maar als er gas in het spel is, neem ik liever het zekere voor het onzekere”, reageerde één van de bewoners.