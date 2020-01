Garagist helpt bij arrestatie van dievenbende: “Pak rammel gegeven in afwachting van politie” Jef Van Nooten

06 januari 2020

12u46 0 Turnhout De politie in Turnhout heeft zondagavond een dievenbende opgepakt. De arrestaties kwamen er na een heldhaftig optreden van garagist Franky Plocki (46). De zaakvoerder van Ga-Rant zag hoe dieven de koplampen van een Porsche demonteerden. Hij reed hun vluchtauto klem en gaf één van de verdachten een pak rammel in afwachting van de politie. Ook zijn twee kompanen konden even later worden opgepakt. “Ik heb geen seconde getwijfeld. Maar de politie had geen 20 seconden later moeten arriveren”, zegt Franky Plocki.

Franky Plocki runt autogarage Ga-Rant aan het parellelstukje van de Steenweg op Diest in Turnhout. Zondagavond kwam hij rond 18.30 uur thuis van een dagje Nederland. Terwijl zijn vriendin het eten begon klaar te maken, zou Franky nog enkele facturen betalen op zijn bureau. “Wanneer ik aan mijn bureau zit, heb ik de gewoonte op het scherm met de bewakingsbeelden aan te zetten. Ik verwachtte niks speciaal, maar plots zag ik in mijn ooghoek iets bewegen op het scherm”, getuigt Franky Plocki.

Nummerplaat

De garagist zag hoe iemand met een kap over zijn hoofd over de parking van de garage wandelde. Even later wandelde hij naar een auto die een paar tiental meter verderop in de straat geparkeerd stond. “Ik vond de situatie verdacht en wilde bij het weg rijden een foto van de wagen maken. Maar de auto draaide om en reed richting Mellevijver”, vervolgt Plocki. “Ik ben dan zelf in mijn wagen gestapt om de auto achterna te rijden en de nummerplaat op te schrijven.

De verdachte auto maakte even later weer rechtsomkeer en zette zich even voorbij garage Ga-Rant opnieuw aan de kant. Franky deed hetzelfde met zijn voertuig, maar dan vlak voor de garage. “Ik ben in mijn wagen blijven zitten om te kijken wat ze zouden doen. Plots stapten twee mannen uit. Ze wandelden richting mijn parking. Ze hadden mij niet opgemerkt. Terwijl ik aan de overkant van de straat in mijn auto zat, begonnen ze de koplampen te demonteren van de Porsche van mijn vriendin.”

Franky Plocki belde de politie met de vraag onmiddellijk te komen, maar hij wilde het risico niet lopen dat de dieven al gevlucht zouden zijn voor aankomst van de politie. “Toen het alarm van de Porsche af ging, zijn de dieven naar het veld aan de overkant van de straat gelopen. Wellicht om in een bocht (en via een donker stuk, red.) naar hun vluchtauto te lopen. Ik ben daarop met mijn wagen naar hun auto gereden om de vluchtauto klem te zetten.”

Lappen

Franky Plocki ging er tot op dat moment van uit dat er maar twee daders waren. Het was pas toen hij de vluchtauto blokkeerde dat hij zag dat er nog een derde kompaan achter het stuur zat. “Ik ben uit mijn auto gesprongen, heb het portier van de vluchtauto geopend en de sleutel uit het contact getrokken”, getuigt Franky. “Daarna wilde ik de twee andere gaan vatten, maar de man achter het stuur is uitgestapt. Ik heb hem een paar klappen gegeven totdat hij door zijn knieën ging.”

Franky had één verdachte overmeesterd, maar op dat moment arriveerde ook de twee kompanen aan de vluchtauto. Met drie dieven tegenover zich had Franky wellicht het onderspit moeten delven. “Gelukkig kwam net op dat moment de politie aangereden op de brug. Bij het zien van de zwaailichten zijn de twee dieven gevlucht. De politie had geen 20 seconden later moeten arriveren. Want een confrontatie met drie dieven tegelijk zou misschien niet goed uitgedraaid zijn voor mij.”

Speurhond

Even later konden ook de twee gevluchte verdachten worden opgepakt. Eén van hen werd met behulp van een speurhond uit de struiken bovenop de brug gevist. De andere kompaan kon worden opgepakt op de E34. “Mijn buurman kwam net thuis vanuit Antwerpen en had op de snelweg iemand op de pechstrook zien lopen. Toen hij hoorde wat er hier gebeurd was en dat de politie nog iemand zocht, was de link snel gelegd.”

De koplampen die de dieven stalen, kosten 1.460 euro per stuk. Eén lamp werd zondagavond door de politie gevonden in het veld tussen de garage en de brug van de E34. Franky zelf vond de andere lamp maandagochtend, op zo’n 15 meter van waar de vluchtauto stond. “Die hebben ze wellicht laten vallen toen ze daar aankwamen om mij aan te pakken.”

Aanrijden

Franky Plocki heeft zondagavond geen seconde geaarzeld om in actie te komen. “Ik begon te koken toen ik het zag gebeuren. Mijn eerste intentie was om de twee dieven aan te rijden. Maar toen besefte ik dat dan niet zij maar ik zou gestraft worden. Dat leek me dus toch geen goed plan, maar ik wilde ze absoluut niet zomaar laten vertrekken.