Fusie tussen brouwerij Het Nest en Pirlot: “Op termijn zullen er veel artisanale brouwerijen moeten samen gaan” Toon Verheijen

17 april 2020

09u38 11 Turnhout De artisanale brouwerijen Het Nest uit (Oud-)Turnhout en brouwerij-stokerij Pirlot uit Zandhoven gaan nog intensiever samenwerken en op korte termijn zelfs fusioneren. Op lange termijn willen ze de brouwerij zelfs nog vergroten door andere overnames in binnen- en buitenland. “Op termijn zal het voor kleine brouwerijen consolideren of verdwijnen zijn”, zegt Bart Cuypers van Het Nest.

Brouwerij Het Nest is nog een relatief jonge brouwerij die groeide uit een groepje vrienden die regelmatig samenkwam om bier te proeven. Ondertussen is het succesverhaal gekend en veroveren de speelkaartenbieren zoals Kleverentien, Hertenheer en Koekedam de wereld. Brouwerij Pirlot in Zandhoven bestaat al 20 jaar en is vooral gekend om Kempisch Vuur en Serafijn. Guy Pirlot lanceerde enkele jaren geleden ook zijn eigen whisky. Het is onder impuls van een gemeenschappelijke aandeelhouder - Antoine de Cartier was al aandeelhouder van Pirlot maar nu ook van Pirlot - dat de twee intensiever gaan samenwerken en uiteindelijk dus zullen fuseren. Frans Versmissen en Frederic de Vel, die de brouwerij mee in de startblokken hebben gezet, hebben de partijen gekoppeld en treden nu uit. De Turnhoutse vrienden die als eerste de speelkaartbieren ontwikkeld en gecommercialiseerd hebben, blijven samen met meester-brouwer Gust Hermans aan boord. Ook Guy Pirlot, oprichter van Brouwerij-Stokerij Pirlot, blijft aan boord als brouwer-stoker.

Consolideren

De samenwerking zal in eerste instantie dus geïntensifieerd worden, maar op korte termijn zal er effectief een fusie komen. “Op langere termijn is het de bedoeling deze groep uit te breiden door middel van nieuwe overnames of fusies in binnen en/of buitenland. Wij zijn er van overtuigd dat er in de wereld van de artisanale brouwerijen vroeg of laat een consolidatiegolf gaat komen. Toen wij als brouwerij tien jaar geleden begonnen, maakte je een bier, je plakte er een etiket op en het verkocht zichzelf. Dat is de voorbije jaren wel veranderd omdat er gigantisch veel spelers zijn bijgekomen. Heel veel kleinere brouwerijen hebben de middelen niet om een voldoende groot commercieel apparaat uit te bouwen. Dus ja, samenwerken zal in de toekomst meer en meer gebeuren.”

Synergie

Het samenwerken tussen de twee brouwerijen levert volgens Bart Cuypers alleen maar voordelen op. “Zo kunnen we schuiven in biervolumes", zegt Cupyers. “Pirlot leent er zich veel beter toe om kleine volumes - die we meestal in opdracht van derden maken - te brouwen terwijl Het Nest met de grote brouwketels en vergistingstanks geschikt is voor de grotere batches. We gaan wel beiden onze eigenheid bewaren. Onze bieren blijven onze bieren en ook Kempisch Vuur zal de naam behouden. Enkel Serafijn gaan we volledig restylen en daar gaan we bieren in onderbrengen die we eigenlijk beiden nog niet hebben. We blijven dus ook werken op onze twee locaties. Pirlot heeft heel recent nog geïnvesteerd in een uitbreiding voor onder meer het whiskyproject.”

Whisky

Nu er meer bier gebrouwen zal worden bij Het Nest, kan de productie van whisky bij Pirlot gevoelig opgedreven worden. Zij brengen al de eerste geturfde Belgische single malt op de markt. Daar komt nu nog een nieuwe single malt die over vijf jaar op de markt zal komen. “Om dit nieuw whisky project te financieren zal er een crowdfunding georganiseerd worden waarbij de deelnemers niet alleen een interessante jaarlijkse intrest maar ook een unieke fles whisky krijgen na afloop. In juni mag ook de eerste gin van Het Nest op de markt verwacht worden. Gin is misschien een beetje over de top, maar wij hadden hier nog genoeg vaten liggen van onder meer onze Schuppenboer”, knipoogt Cuypers. “Dus dachten we : laten we de gin daar een tijdje op rijpen. Dan heb je toch een gin die nog niemand anders op de markt heeft gebracht.”