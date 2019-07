Foto’s uit de oude doos fleuren elektriciteitskasten op Wouter Demuynck

10 juli 2019

22u34 0 Turnhout Sinds vorige week zien de twee elektriciteitskasten aan parking Muylenberg er iets anders uit. Het stadsbestuur liet op de kasten immers fotostickers plaatsen met daarop beelden uit het begin van de 20ste eeuw: een bus op de lijn Turnhout-Oostmalle-Antwerpen en een prentkaart van de voorgevel van het Taxandriamuseum. Het bestuur is van plan om ook in de wijk Gulden Vellekens de elektriciteitskasten te laten bestickeren met historische foto’s uit de buurt.

Tijdens een buurtmoment voor de buurtbewoners van Muylenberg werd er beeldmateriaal getoond dat in het Stadsarchief wordt bewaard. Sommige bewoners brachten ook zelf foto’s mee of hadden interessante verhalen bij. Uit de vele foto’s mochten de bewoners hun twee favoriete beelden kiezen. De ene foto, uit 1925, toont een bus op de lijn Turnhout–Oostmalle–Antwerpen. Die bus was eigendom van de NV Kempische Automobiel Vereniging (K.A.V.), destijds gehuisvest in de Druivenstraat nummer 17.

De andere foto, uit 1913, is een prentkaart van de voorgevel van het Taxandriamuseum, toen nog ondergebracht in de Mermansstraat. De fotostickers werden vorige week door een gespecialiseerde firma op twee elektriciteitskasten geplakt ter hoogte van parking Muylenberg. De stickers zijn weer- en kleurbestendig.

“De opgefleurde elektriciteitskasten getuigen via oude foto’s niet alleen van de geschiedenis, maar ook van de nieuwe verbondenheid van de buurt”, zegt Jan Van Otten (sp.a), schepen van Buurten en Wijken. “In het Turnhoutse Stadsarchief is vaak mooi beeldmateriaal van buurten te vinden, maar ook de mensen die er wonen of woonden hebben verhalen over vroegere buren, over winkels en fabrieken die er waren, over feesten die er plaatsvonden... De geschiedenis van een buurt is dus een ideale aanleiding om mensen samen te brengen.’

Intussen is ook in Gulden Vellekens, de wijk tussen de Guldensporenlei en de Nieuwe Kaai, het eerste buurtmoment achter de rug, en ook daar waren er heel wat geïnteresseerden. In Gulden Vellekens kiezen de bewoners tijdens Open Straatdag op zondag 8 september hun favoriete foto’s. De Buurtmakerij plant ook in andere wijken nog verhalenmomenten.