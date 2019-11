Filiaalhouder (19) steelt 30.000 euro uit kluizen van McDonald’s om te gaan feesten Jef Van Nooten

22 november 2019

11u45 69 Turnhout Een werknemer van McDonald’s in Turnhout heeft 30.000 euro gestolen uit de kluizen van het fastfoodrestaurant. De filiaalhouder vermomde zich om de nachtelijke diefstal te plegen, maar het was al snel duidelijk wie de dader was. “Want er waren maar twee mensen die een sleutel hadden en de code kenden”, klinkt het. Toen de dief een paar weken later kon worden opgepakt, had hij al het geld al opgemaakt aan feestjes.

De 19-jarige T.Z. uit Turnhout had een moeilijke jeugd achter de rug volgens zijn advocaat. Hij was als minderjarige weg getrokken bij zijn moeder om bij zijn vader en stiefmoeder te gaan wonen. Maar ook daar was hij niet gewenst. Hij stopte met studeren en begon te werken bij McDonald’s in Turnhout. Zijn leven leek eindelijk in de plooi te vallen, want zijn werkgever was zo tevreden van T.Z. dat hij zich had opgewerkt tot gerant van het fastfoodrestaurant. Maar aan zijn nog jonge carrière kwam begin mei van dit jaar een abrupt einde aan toen de man besliste om de kluizen van McDonald’s leeg te roven. “Uit de twee kluizen van McDonald’s in Turnhout werd ‘s nachts bijna 30.000 euro gestolen”, verduidelijkt de openbare aanklager. “Er was nergens braakschade waardoor al snel het vermoeden ontstond dat de dief een sleutel had en de code kende. Alleen de gerant en de manager bleken over de sleutel en de code te beschikken.”

Legerbroek

Het onderzoek leidde dus al meteen naar de 19-jarige T.Z. Zeker toen hij de dag na de diefstal ook niet opdaagde op het werk en de hele dag zijn gsm niet opnam, was de puzzel snel gelegd. Hij kon uiteindelijk in juni worden opgepakt in Nederland. “Op het adres waar hij toen verbleef, werd een legerbroek aangetroffen. Het maakte deel uit van het legerkostuum waarmee de dief zich had vermomd”, vervolgt de openbare aanklager. “De beklaagde gaf toe dat hij de diefstal had gepleegd ‘uit geldgewin’.” Het geld zelf was bij zijn arrestatie al spoorloos. “Opgemaakt aan feestjes”, verklaarde T.Z. vrijdag aan de rechter in Turnhout. De man zegt wel al het geld terug te zullen betalen.

Geen zware crimineel

Het Openbaar Ministerie vorderde een effectieve gevangenisstraf van 16 maanden. Zijn advocate hoopt dat de effectieve straf beperkt blijft tot de 5 maanden die T.Z. al in voorhechtenis zit. “Hij heeft één zwaar feit gepleegd, maar is zeker geen zware crimineel”, aldus de advocate. “Het ging 8 maanden heel goed bij McDonald’s. Ze waren tevreden van hem. Hij werkte er ook graag, maar toen er een nieuwe baas kwam, ging het niet meer zo goed. Hij zou in september terug gaan studeren, en heeft dat in mei een impulsieve beslissing genomen. Hij is pas de dag voor de feiten het legerkostuum gaan kopen, dus hij liep zeker nog niet lang rond met het plan. Hij zit al 5 maanden in de gevangenis. Dat is lang op 19-jarige leeftijd.”