File leidt tot ongeval op Steenweg op Gierle JVN

29 augustus 2019

De bestuurster van een auto is woensdag rond 17.20 uur gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Steenweg op Gierle in Turnhout. De vrouw, Z.S., reed met haar wagen achteraan in op een vrachtwagen die stond aan te schuiven in een file. Het slachtoffer raakte gewond aan de rug.