Fietsster gewond in Korte Veldstraat Jef Van Nooten

23 januari 2020

16u27 3

In de Korte Veldstraat in Turnhout is donderdag omstreeks 12.05 uur een fietsster aangereden door een auto. Fietsster V.B. uit Turnhout raakte gewond, maar moest niet naar het ziekenhuis.