Fietser botst met aanhangwagen Jef Van Nooten

25 oktober 2019

De 62-jarige H.A. uit Turnhout is vrijdagnamiddag rond 13.05 uur gewond geraakt in de Patersstraat in Turnhout. De man kwam op zijn fiets in aanrijding met de aanhangwagen van een auto. De fietser liep bij het ongeval lichte verwondingen op.