Fietsendief loopt tegen de lamp omdat hij licht vergeet aan te zetten Jef Van Nooten

08 februari 2020

08u23 0 Turnhout De politie heeft vrijdagochtend een dief opgepakt. De agenten hielden de 26-jarige man tegen omdat de verlichting van zijn elektrische fiets niet werkte. Hij vluchtte weg maar kwam ten val. De fiets bleek gestolen.

Een patrouille van de politie merkte in de nacht van donderdag op vrijdag in de buurt van de Steenweg op Oosthoven in Turnhout een man op. “De agenten wilden hem doen stoppen omdat de verlichting van de elektrische fiets waarmee hij reed, niet werkte. Maar de man sloeg op de vlucht en kwam even verderop met zijn fiets ten val”, klinkt het bij de politie.

Aangifte

De politie kon de verdachte arresteren. Al snel rees het vermoeden dat de fiets kort voordien ergens was gestolen. “Dat vermoeden werd in de loop van de ochtend bevestigd toen de eigenaar van de fiets aangifte kwam doen dat zijn elektrische fiets was gestolen op de Steenweg op Oosthoven”, aldus nog een politiewoordvoerder.

Borgsom

De fietsendief werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout. Die besliste om de man vrij te laten zodra hij een borgsom van 2.000 euro betaalt.