Fietsdiefstallen meteen opgelost: politie vindt 10 gestolen tweewielers in garage Jef Van Nooten

12 december 2019

16u25 0 Turnhout De politie heeft een tiental gestolen fietsen terug gevonden in een garage aan de Keirlandse Zillen in Mol. Onder de fietsen ook de exemplaren die woensdag werden gestolen in Turnhout.

De politie in Turnhout kreeg woensdag verscheidene aangiftes van fietsdiefstallen. Ook fietsen die slotvast waren achter gelaten, werden gestolen. “De diefstallen werden gepleegd op de Grote Markt, in de Gasthuisstraat en in de Korte Gasthuisstraat in Turnhout. Maar ook aan het woonzorgcentrum en de serviceflats in de Albert Van Dyckstraat én het ziekenhuis in de Rubensstraat waren fietsendieven aan het werk”, klinkt het bij de politie in Turnhout.

Een deel van die fietsen werden woensdagnamiddag al meteen terug gevonden bij de controle van een garage op de Keirlandsze Zillen in Mol. “We ontdekten er een tiental gestolen fietsen, onder meer fietsen die dezelfde dag in Turnhout gestolen waren”, zegt een woordvoerder van de politie in Mol. “Twee verdachte personen zijn gaan lopen en zijn nog spoorloos. In de garage stonden ook twee pick-ups met Duitse nummerplaten. Die auto’s zijn in beslag genomen.”

De controle in de garage kwam er na een melding van een burger die er verdachte bewegingen had gezien.