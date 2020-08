Familie doet emotionele oproep: “Wie helpt mee om begrafenis van doodzieke Sergino te betalen?” Jef Van Nooten

18 augustus 2020

11u03 0 Turnhout De familie van de terminaal zieke Sergino (18) uit Turnhout is een crowdfunding gestart om de begrafenis van de jongen te kunnen betalen. Sergino werd uit de uitvaartverzekering van zijn moeder gegooid toen hij drie maanden geleden 18 jaar werd. Omdat hij nog maar zeer korte tijd te leven heeft, wil geen enkele verzekeraar nog een nieuwe verzekering voor hem afsluiten. “Met de crowdfunding hopen we hem toch een mooie begrafenis te kunnen geven”, zegt Marjolein Van Kooi.

De 18-jarige Sergino uit de Patersstraat in Turnhout is terminaal ziek. Vorige week verhuisde hij van het Universitair Ziekenhuis in Brussel naar het Coda Hospice in Wuustwezel, een centrum dat gespecialiseerd is in palliatieve zorgen. “Sergino heeft al vanaf kindsaf aan geen makkelijk leven gehad. Op jonge leeftijd ontdekten de artsen een complexe vorm van autisme bij hem, op zesjarige leeftijd werd er ook een kwaadaardige hersentumor ontdekt”, vertelt Marjolein Van Kooi, de ex-vrouw van Sergino’s oom Bryan Vinisi. Het is Marjolein die vanuit Nederland de crowdfunding is opgestart.

Tumor

De dokters gaven hem op dat moment al geen lang leven meer. “Maar een wonder voltrok zich. De tumor raakte ingekapseld en stopte met groeien. Hierdoor heeft hij nog een aantal mooie jaren met zijn familie gehad. Hij heeft wel altijd veel in het ziekenhuis verbleven omdat de tumor veel heftige aanvallen van epilepsie uitlokte. Die putten hem enorm uit en vroegen elke keer een beetje meer van zijn lichaam waardoor hij steeds meer verzwakt is.”

Uitvaartverzekering

De tumor is een tijd terug toch weer beginnen groeien. Sindsdien gaat Sergino snel achteruit. De jongen liep school in de 3Master in Kasterlee, maar dat werd door zijn medische toestand onmogelijk. Intussen is Sergino er zo slecht aan toe dat het ieder moment afgelopen kan zijn voor hem. Geld voor zijn begrafenis was er niet. “In mei van dit jaar is hij 18 jaar geworden. Tot dat moment was hij verzekerd via de polis van zijn moeder. Maar nu hij meerderjarig is, heeft de verzekering hem eruit gegooid”, aldus nog Marjolein Van Kooi. “Omdat Sergino op korte termijn zal overlijden, wil geen enkele uitvaartverzekering hem meer aannemen. Zijn moeder heeft nog vijf andere kinderen en heeft helaas het geld niet voor een mooie uitvaart.”

Hoewel ze intussen gescheiden is van Bryan Vinisi, beschouwt Marjolien Sergino nog altijd als haar neefje. Met de slogan ‘Help mijn neefje een mooie uitvaart te geven’ startte ze een crowdfunding op. “Als kind was Sergino vaak bij mijn ex-man en mij. Hij logeerde veel bij ons en hij heeft ons leven enorm verrijkt met zijn unieke persoonlijkheid en zijn doorzettingsvermogen. Via deze actie wil ik proberen om voor mijn lieve neefje een bedrag op te halen om een mooie begrafenis te realiseren.”

8.000 euro

Marjolein maakte vooral in Nederland reclame voor de geldinzameling. Dat leverde al verscheidene duizenden euro’s op, maar het beoogde bedrag van 8.000 euro werd nog niet behaald. De moeder van Sergino is alvast iedereen dankbaar die mee helpt om het geld voor de begrafenis van haar zoon in te zamelen. “Het is momenteel een bijzonder zware periode voor mij en mijn familie”, vertelt de Turnhoutse Dynelpha Vinisi in onze Nederlandse zusterkrant Algemeen Dagblad. “We hopen dat we met de hulp van onze naasten en de doneeractie Sergino een fatsoenlijke en waardige begrafenis kunnen geven. De familie en ik zijn Marjolein heel dankbaar voor het opzetten van deze actie. Ze heeft onze volledige steun hierin.”

Afscheid

Sergino is het oudste kind van Dynelpha. “Het is niet te beschrijven wat een pijn het doet om mijn jochie te moeten verliezen. De gedachte hem niet het afscheid te kunnen geven dat hij verdient, is vreselijk. Met dit initiatief van zijn ‘tante Mayo’, hoop ik echt dat het goedkomt. Ik ben iedereen die ons steunt zo enorm dankbaar.”

Geld doneren voor de crowdfunding kan via deze link.