Facebookpagina van Stad Turnhout gehackt: “Werken voor de stad? Blank zijn en roddelen over collega’s” Jef Van Nooten

04 oktober 2019

09u16 7 Turnhout Werk jij graag voor stad Turnhout? Dan moet je blank zijn en twee keer per dag roddelen over je collega’s. Dat stond vrijdagochtend te lezen in een ‘vacature’ die via de facebookpagina van Stad Turnhout werd gedeeld. “Onze facebookpagina is gehackt”, reageert schepen van Communicatie Jan Van Otten.

Wie vrijdagochtend naar de facebookpagina van Stad Turnhout keek, verslikte zich in zijn koffie. ‘Nieuwe vacature. Deskundige digitale communicatie bij Stad Turnhout’ stond er te lezen. Op zich niks bijzonder aan, maar het vervolg was dat wel. “Jouw profiel: Blank, bij voorkeur pas afgestudeerd”, luidde de vacature. “Gaan hart voor Turnhout? Geen probleem! Op het Stadskantoor word je betaald met geld van de Turnhoutse belastingbetaler, terwijl je je vrolijk laagdunkend over de bevolking kan uitlaten. Wat wij bieden: een voltijds contract tot eind december. Daarna onzeker. Twee keer per dag, om 10 uur en om 15 uur, pauzeren we een half uurtje om te roddelen over collega’s en andere stadsdiensten.”

We de opvallende vacature heeft geplaatst, is niet duidelijk. Wat wel vast staat, is dat het niet de bedoeling was. Driekwartier nadat de ‘vacature’ online kwam, was de Facebookpost terug verdwenen. “Onze Facebook-pagina is gehackt”, reageert schepen Jan Van Otten. “De hacker heeft niet alleen het bericht geplaatst, maar ook de rechten van de pagina verwijderd. Onze communicatiedienst kan de post dus niet meteen terug verwijderen. We hebben alles in het werk gesteld en ook de ICT-dienst ingeschakeld om het bericht zo snel mogelijk te laten weghalen.”

Of de Facebookpagina gehackt werd door iemand van buiten de stadsdiensten of door een misnoegde werknemer van de stad is voorlopig niet duidelijk. “Maar we laten het hier niet bij. We gaan de nodige stappen ondernemen om te achterhalen wie hier achter zit”, besluit Jan Van Otten.