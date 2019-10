Facebookgroep gaat op zoek naar ‘Den Beste Bink': “Om stad positief in de kijker te zetten” Jef Van Nooten

09u44 0 Turnhout De facebookgroep ‘Ge ze van Turnhout as ge…’ is een wedstrijd gestart om op zoek te gaan naar ‘Den Beste Bink’. “We willen de stad en zijn inwoners op deze manier positief in de kijker zetten”, zegt beheerder Bart Verdonck.

Er wordt heel wat gezaagd en geklaagd op facebook, en dat is op de facebookpagina ‘Ge ze van Turnhout as ge…’ niet anders. Met een zoektocht naar Den Beste Bink - verwijzend naar de bijnaam van Turnhoutenaren - wil beheerder Bart Verdonck de stad Turnhout en zijn inwoners ook eens op een leuke en positieve manier in de kijker zetten. “Den Beste Bink: dat kan de knapste vrijwilliger zijn, de leukste leerkracht, de beste baas, de positiefste buschauffeur, de buurvrouw die altijd voor je klaar staat, ... Iedereen die zich op een positieve manier inzet en een aantoonbare band heeft met Turnhout komt in aanmerking”, zegt Bart Verdonck.

Wie iemand wil voordragen als ‘beste bink’ kan vanaf 18 oktober een foto of filmpje van die persoon op de facebookpagina plaatsen, met enkele woorden uitleg erbij waarom die man of vrouw de wedstrijd zou moeten winnen. De ruim 8.800 leden van de facebookgroep kunnen dan twee weken lang hun stem uitbrengen. Wie op 1 november de meeste ‘likes’ heeft, mag zich voortaan ‘Den Beste Bink’ noemen.

Verscheidene lokale handelaars sprongen al mee op de kar om een mooi prijzenpakket samen te stellen voor de winnaar.