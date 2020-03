Extra centrum voor nierdialyse op komst in de Kempen Jef Van Nooten

06 maart 2020

12u26 26 Turnhout De Vlaamse overheid heeft het Ziekenhuisnetwerk Kempen officieel erkend. Daardoor kunnen de verschillende Kempense ziekenhuizen nog nauwer gaan samenwerken in functie van de patiënt. Het ziekenhuisnetwerk heeft alvast beslist dat er ook een nierdialysecentrum komt in Hoogstraten.

De ziekenhuizen van Geel, Herentals, Mol en Turnhout hebben reeds in 2016 het Ziekenhuisnetwerk Kempen opgericht. Sinds vorige maand is dat netwerk ook erkend door de Vlaamse overheid. Nu de erkenning er is, zullen de ziekenhuizen samen een zorgstrategisch plan voor de regio uit tekenen.

Nierpatiënten

“De Kempense ziekenhuizen buigen zich het komende jaar over de vraag welke behandelingen gecentraliseerd kunnen worden in één of enkele van de vier ziekenhuizen en welke zorg absoluut dichtbij huis aanwezig moet zijn”, vertelt Hetty Voeten van het Ziekenhuisnetwerk Kempen. “Nierpatiënten die wekelijks drie keer aan de dialyse moeten, willen de ziekenhuizen bijvoorbeeld dichtbij huis verzorgen. De dialysecentra in Turnhout, Mol, Geel en Herentals zullen dus blijven bestaan en in de toekomst komt er ook nog een centrum bij in Hoogstraten.”

Hartcentrum

Erg gespecialiseerde zorg die een grote investering vraagt, kan dan weer beter naar één plaats in de Kempen worden gebracht. “Het Kempens Hartcentrum is daar vandaag al een mooi voorbeeld van. Dit centrum bevindt zich in Turnhout maar ook patiënten uit de ziekenhuizen van Mol, Herentals en Geel ondergaan hier ingrepen en onderzoeken. Na de behandeling in het Hartcentrum worden ze weer naar het vertrouwde ziekenhuis in hun buurt vervoerd om daar nog verpleegd te worden als dat nodig is.”