Extra camera en prikkeldraad moeten nieuwe ontsnapping voorkomen in Turnhout Jef Van Nooten

23 december 2019

17u40 1 Turnhout In de gevangenis van Turnhout zijn sinds de ontsnapping van vijf gedetineerden donderdag al verschillende maatregelen genomen om de veiligheid te verhogen. Dat zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA) na een bezoek en een gesprek met de directie.

“Er is een extra camera besteld en op verschillende plaatsen is er extra prikkeldraad geplaatst”, aldus Van Miert. De dode hoek waarvan de ontsnapten allicht gebruikmaakten, zou zijn weggewerkt.

Het onderzoek naar de ontsnapping van de vijf, van wie er nog twee op de loop zijn, loopt volop, maar volgens Van Miert was de klus wel een huzarenstukje. “Je kan het bijna niet geloven als je de plaats ziet”, zegt hij. De drie die donderdagavond opnieuw werden gevat, worden trouwens overgeplaatst naar andere gevangenissen. “Twee zijn al weggebracht, de derde volgt binnenkort”, stelt Van Miert.

Extra toezicht tijdens wandelingen

Naast een camera en prikkeldraad is er ook extra toezicht door een cipier tijdens de wandelingen van de gedetineerden en is het regime van de wandelingen aangepast. “De verlichting is ook gedraaid en aangepast in de mate van het mogelijke”, zegt de burgemeester.

Vanuit de stad volgen er allicht geen maatregelen in de omgeving van de gevangenis, bijvoorbeeld om te voorkomen dat een vluchtauto zich tot vlak bij de gevangenis kan begeven. “Het gebouw bevindt zich echt in het hart van de stad, in een woonwijk en vlak bij cultuurhuis De Warande, je kan het niet maken om daar alle verkeer weg te houden”, aldus Van Miert. “Misschien kan er ooit werk gemaakt worden van een verhuis buiten de stad, maar dat zijn gesprekken voor een heel ander niveau.”