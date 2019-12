Ex-voetballer Yves Sylverans neemt café Ranonkel over: “Als 16-jarige stond ik al achter toog. Totdat in elftal van KFC Turnhout kwam” Jef Van Nooten

16 december 2019

15u05 6 Turnhout Eén van Turnhouts bekendste cafés krijgt een nieuwe uitbater. Jan Lenaerts (53) houdt het na 10 jaar voor bekeken bij de Ranonkel. Hij heeft zijn café verkocht aan Yves Sylverans (49), oud-speler van KFC Turnhout. “Het zijn tien plezante, maar ook heel vermoeiende jaren geweest”, zegt Jan Lenaerts.

Café Ranonkel in de Begijnenstraat is één van de bekendste en drukst bezochte cafés van Turnhout. De bruine kroeg werd 45 jaar geleden opgestart. De voorbije tien jaar werd het café gerund door Jan Lenaerts. Hij is er aan zijn laatste weken bezig. Vanaf januari neemt Yves Sylverans het café over. “Ik wilde nog eens iets anders doen, en dan moest het nu gebeuren. Anders word ik te oud om nog van job te veranderen”, vertelt Jan Lenaerts. “Een gelijkaardig verhaal bij Yves Sylverans. Hij nam tien jaar geleden een steenkapperij in Geel over. Twee jaar geleden verkocht hij dat bedrijf, maar bleef er wel nog werken. Tot nu. “Ik ken Jan al vele jaren, en had al vaak tegen hem gezegd dat hij me moest bellen als hij zijn café zou verkopen. Toen hij me belde, was de overname op een paar dagen geregeld.”

Tiener

Voor Yves Sylverans is het runnen van een café een grote sprong in het onbekende. Hij deed alleen als tiener wat horeca-ervaring op. “Als 16-jarige stond ik wel eens achter de toog van Het Vervolg. Maar daar ben ik mee moeten stoppen, toen ik in het eerste elftal van KFC Turnhout belandde. Dan werd het onmogelijk om tot ’s nachts achter een toog te staan”, blikt Yves terug. “Ik speelde uiteindelijk 10 jaar in de eerste ploeg van KFC Turnhout. Daardoor kennen veel inwoners van Turnhout mij. Dat is een voordeel wanneer je een café over neemt.”

Concept

Aan het concept van de Ranonkel gaat de nieuwe uitbater niks wijzigen. “Het zou niet verstandig zijn om het over een andere boeg te gooien. Daarvoor draait het café te goed. En het is juist omwille van het concept dat ik het café wil overnemen. Het kan wel zijn dat er op zaterdagavond wat meer deejay’s komen draaien, net zoals het vroeger was”, zegt Yves. “Als klant kwam ik regelmatig in dit café, zeker sinds ik vorig jaar terug in Turnhout ben komen wonen.”

Steenkappen

Allebei wilden ze dus wisselen van job. Yves Sylverans heeft die nieuwe job gevonden, Jan Lenaerts nog niet. “Het zou gemakkelijk zijn geweest als we gewoon hadden kunnen wisselen van job, maar ik kan niet steenkappen”, lacht Jan. “Ach, ik vind wel iets. Al weet ik op dit moment nog niet wat ik ga doen. Ik blik alleszins heel tevreden terug op mijn periode in de Ranonkel. Het waren tien plezante, maar ook heel vermoeiende jaren.