Evacuatie van Alphenaren naar de Kempen tijdens bevrijding herdacht met militaire colonne Wouter Demuynck

20 oktober 2019

18u55 0 Turnhout Op de Grote Markt van Turnhout arriveerde zondagnamiddag een colonne van militaire voertuigen en museumbussen vanuit het Nederlandse Alphen. In het kader van 75 jaar Bevrijding werd de evacuatie van heel wat Alphenaren naar Turnhout, Gierle (Lille), Weelde (Ravels) en Tielen (Kasterlee) herdacht.

Op 8 oktober was het 75 jaar geleden dat inwoners van het Nederlandse Alphen van hun Poolse bevrijders de opdracht kregen om het dorp met spoed te verlaten. Die zondagmiddag trok een grote stoet Alphenaren richting Baarle-Nassau. De volgende dag werden zij van daaruit met Poolse militaire vrachtwagens naar de Grote Markt in Turnhout gebracht. Vele Alphenaren kwamen terecht bij gezinnen in Turnhout, Gierle, Tielen en Weelde, waar ze drie weken verbleven

Om de evacuatie en de warme ontvangst van 1944 te memoreren, deed de Alphense werkgroep ‘Herdenken en Vieren 75 jaar Bevrijding’ de tocht van destijds nog eens over met oude militaire voertuigen en museumbussen. Het konvooi werd voorafgegaan door vendelzwaaiers van de Sint-Willibrordusgilde.