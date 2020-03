Escape rooms lanceren gratis online spel Jef Van Nooten

30 maart 2020

13u39 20 Turnhout De Kempense escape rooms stappen mee in een project van The Belgian Escape Room Federation. Dankzij het project kunnen mensen vanuit hun huis een gratis online escape room ervaren.

Door de coronacrisis moeten momenteel ook escape rooms de deuren gesloten houden. The Belgian Escape Room Federation lanceert daarom een gratis online escape room ervaring: The Big Pursuit, een uitdagende en mysterieuze zoektocht door een diversiteit van puzzels. “Een beruchte bende pleegt al jaren criminele feiten in Vlaanderen. Tijdens deze periode van lock down verleggen ze hun focus van offline naar online en proberen ze zo hun buit te veroveren”, klinkt het. “Sinds kort komen er steeds meer meldingen van verschillende escape rooms in Vlaanderen dat de bende ook actief is op hun websites en sociale media.”

Gratis

Het spel is gratis te spelen, alle info is te vinden op www.bigpursuit.be. Breakout uit Nijlen (Kessel), Escape 2300 uit Turnhout en Escape Room Mol zijn de plaatsen uit de Kempen die dit mee ondersteunen. “Het spel is gratis, maar je kan de makers in deze moeilijke tijden voor de escape room sector altijd een steuntje in de rug geven door het aankopen van een voucher, die je in de toekomst bij hen kan gebruiken.”