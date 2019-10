Erwin bedankt hulpverleners die zijn leven redden na zwaar ongeval: “Zonder deze helden was ik er niet meer geweest” Jef Van Nooten

06 oktober 2019

14u14 16 Turnhout Tranen en oneindig veel dankbaarheid zondagmiddag in de brandweerkazerne in Turnhout. Erwin Vekemans uit Lille ging er de brandweermannen bedanken die zes jaar geleden zijn leven hebben gered bij een zwaar verkeersongeval in Gierle. “De voorbije jaren was het emotioneel te moeilijk om erover te praten. Maar nu heb ik al mijn moed bijeen geraapt om die helden te bedanken.”

“Een stressmomentje”, liet Erwin Vekemans zich zondagmiddag ontvallen toen hij met zijn rolstoel de brandweerkazerne in Turnhout binnen rolde.

Drie jaar gerevalideerd

In juni 2013 raakte hij betrokken in een zwaar verkeersongeval op de Turnhoutsebaan in Gierle (Lille). Drie jaar lang lag hij in ziekenhuizen of woonde hij in revalidatiecentra. En de voorbije drie jaar kon hij het mentaal niet opbrengen om zijn redders van zes jaar geleden te bedanken. Tot zondag. “Ik heb van mijn hart een steen gemaakt om naar hier te komen. Die mensen van de brandweer zijn zo belangrijk geweest voor mij. Zonder hen had ik het niet overleefd. Dan pak ik de emoties die gepaard gaan met dit bezoek er graag bij.”

Erwin Vekemans was in juni 2013 van zijn werk bij Philips op weg naar huis. “Van de andere kant kwam een chauffeur die blijkbaar aan het racen was, een Albanees zonder rijbewijs. Tijdens een inhaalmanoeuvre is hij frontaal op mij gebotst. Mijn auto is van de weg gekatapulteerd en in een gracht beland.”

Uur gepraat

Het hoofd van Erwin moest door getuigen vastgehouden worden zodat hij niet zou verdrinken, want er stond water in de beek. Na aankomst van de brandweer kroop brandweerman-ambulancier Dirk Evrard bij Erwin in de auto om die taak op zich te nemen. Meer dan een uur praatte hij op Erwin in. “De brandweer is 1 uur en 5 minuten bezig geweest om mij te bevrijden. Toen ze de auto open wrongen, zakten mijn parameters in elkaar omdat mijn slagader ook geraakt was. Na 1 uur en 5 minuten zei de MUG-arts: nu moet hij er uit. Als we het nu niet doen, moeten we hem er niet meer uit halen want dan haalt hij het niet. Maar dankzij het werk van de brandweer, heb ik het overleefd.”

Veertig breuken

Erwin liep bij het ongeval meer dan veertig breuken op. Ook heel zijn gezicht was verbrijzeld. Hij belandde 21 dagen in een coma. Sinds het ongeval is hij 35 keer geopereerd en er zullen nog operaties volgen. Hij gaat nog één keer per week naar de revalidatie en twee keer per week naar de kine om alle spieren en gewrichten los te houden. “Ik kan recht staan en een beetje stappen. Maar niet te lang, want dan begin ik last te krijgen en moet ik het de dagen nadien uitzweten”, aldus nog Erwin. “Ik rij intussen terug met de wagen. Ook langs de plaats waar het ongeval gebeurde. Mijn familie en vrienden krijgen telkens een krop in de keel wanneer ze op die locatie passeren. Maar voor mij is dat een fantastische plaats geworden, een plaats van overwinning.”

De voorbije zes jaar was Erwin één keer toevallig een brandweerman tegen het lijf gelopen die hielp bij de interventie. “Ik kreeg niks meer gezegd door de emoties. Ik stortte in elkaar omdat ik niet wist hoe ik die mens moest bedanken.”

Pralines

Zondag deed hij een nieuwe poging tijdens de opendeurdag van de brandweer in Turnhout. Erwin overhandigde een doos pralines aan Dirk Evrard, de brandweerman die bij hem in de auto kroop. Het werd een emotioneel weerzien waarbij bij beide mannen tranen vloeiden. “Het gebeurt niet vaak dat we op deze manier bedankt worden door een slachtoffer dat we hebben gered”, zegt Dirk Evrard. “Dit betekent enorm veel voor ons, want ook wij zullen die interventie nooit vergeten. Het werk dat ik bij de brandweer doe is een jongensdroom geweest. Deze appreciatie van Erwin is een extra drijfveer om er mee door te gaan.”

Erwin liet zich het bezoek aan zijn helden vergezellen door zijn dochter en zijn vriendin. Hij leerde haar kennen in het revalidatiecentrum.