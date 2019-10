Enkelband voor man die 16-jarige pizzakoerier aanviel Jef Van Nooten

22 oktober 2019

15u07 2 Turnhout De man die vorige week een De man die vorige week een 16-jarige pizzakoerier heeft aangevallen aan de Steenweg op Antwerpen in Turnhout blijft aangehouden. De 28-jarige Paul M. mag van de raadkamer zijn voorhechtenis wel thuis uitzitten met een enkelband.

De 28-jarige Paul M. uit Turnhout werd dinsdagochtend geboeid het gerechtsgebouw in Turnhout binnengebracht. Hij moest er voor de raadkamer verschijnen nadat hij vorige week dinsdag een pizzakoerier van Pizza Talia had aangevallen ter hoogte van het Gulf-tankstation aan de Steenweg op Antwerpen. “Ik was op weg om pizza’s te leveren toen ik iemand hoorde roepen. Ik wist niet waar het vandaan kwam en stopte. Ik keek rond en kreeg uit het niks een vuistslag op mijn helm”, getuigde slachtoffer Bram vorige week in uw krant.

Diefstal

De politie kon de verdachte oppakken met hulp van de minderjarige pizzakoerier. Na zijn arrestatie bleek dat Paul M. eerder op de avond ook al betrokken was bij de diefstal van een gsm in het drugsmilieu.

Dinsdag boog de raadkamer in Turnhout zich over het dossier. Die besliste om de man nog langer aan te houden. Toch mag Paul M. de gevangenis verlaten. Hij wordt aangehouden via elektronisch toezicht. De man zal zich later nog moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank.