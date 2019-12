En daar gaat het laatste stukje van café De Zwarte Ruiter Jef Van Nooten

04 december 2019

11u07 18 Turnhout Op het Zegeplein in Turnhout worden de laatste stukken muur van Op het Zegeplein in Turnhout worden de laatste stukken muur van café De Zwarte Ruiter tegen de grond gewerkt . “Toch wel een beetje een vreemd gevoel”, vindt mede-uitbater Tom Antonis.

De Zwarte Ruiter sloot op 2 november de deuren op de vertrouwde locatie op het Zegeplein. Enkele dagen later openden kroegbazen Tom Antonis en Dries Verdick een pop-up versie van De Zwarte Ruiter schuin tegenover het café, in de voormalige Irish Pub. Met de pop-up overbruggen ze de tijd die nodig is om op de plaats van hun café een nieuwbouw neer te zetten.

De voorbije weken werd De Zwarte Ruiter stapsgewijs afgebroken. Daarmee verdween voor veel inwoners een stukje nostalgie. Woensdagochtend begonnen de arbeiders met het afbreken van de laatste stukken muur. “Toch wel een beetje vreemd gevoel”, liet Tom Antonis weten via sociale media. “Langs de andere kant is er wel het besef dat de kroeg 20 jaar geleden al afgeschreven was, en het nu dus echt wel tijd was voor een nieuw gebouw waar we weer met hart en ziel in gaan werken om de Turnhoutse jeugd een topstamcafé kunnen geven.”