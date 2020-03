Elvis is ‘getuige’ op huwelijk van Michel en Elisabete: “Echte liefde overwint altijd” Jef Van Nooten

06 maart 2020

16u33 0 Turnhout Gekleed met een das van Elvis Presley. Zo stapte Michel Van Eyck (53) uit Turnhout vrijdagmiddag in het huwelijksbootje met de Braziliaanse Elisabete Santos Lacerde (39). Dat Michel een das van zijn idool droeg om te trouwen, is niet toevallig. Het was Gekleed met een das van Elvis Presley. Zo stapte Michel Van Eyck (53) uit Turnhout vrijdagmiddag in het huwelijksbootje met de Braziliaanse Elisabete Santos Lacerde (39). Dat Michel een das van zijn idool droeg om te trouwen, is niet toevallig. Het was aan het graf van Elvis in Memphis dat hij in 2014 Elisabete leerde kennen.

Michel Van Eyck is vrijdag eindelijk kunnen trouwen met Elisabete Santos Lacerde uit Brazilië. Het koppel leerde elkaar in 2014 kennen aan het graf van hun gezamenlijk idool: Elvis Presley.

Schijnhuwelijk

De vonk sloeg meteen over, en nadat Elisabete een paar keer naar België was gereisd, vroeg Michel haar ten huwelijk. Maar het huwelijk werd geweigerd. Wegens vermoeden van schijnhuwelijk. Drie jaar lang mocht Elisabete ons land niet in.

Michel treurde in Turnhout, Elisabete 10.000 kilometer verderop. Maar hun liefde bleef overeind. Dagelijks hadden ze contact via internet en Michel reisde vier keer naar Brazilië. Telkens voor meerdere weken of maanden. Hij spaarde daar al zijn verlof voor op en nam zelfs loopbaanonderbreking.

Inreisverbod

Het koppel telde de dagen af naar 24 mei 2019. Die dag liep het inreisverbod voor Elisabete af. Een week later landde ze al op Zaventem. Eindelijk kon ze terug bij haar ‘bolleke’ zijn. Gewapend met alle bewijzen van hun liefde – de vele Skype-gesprekken, de reizen naar Brazilië, liefdesverklaringen, … - dienden ze opnieuw een huwelijksaanvraag in. Dit keer wel met succes.

Mailbox

Hun liefde werd eindelijk geloofd en in januari van dit jaar kregen ze groen licht kregen om te trouwen. “Met knikkende knieën hebben we toen het bericht in onze mailbox geopend. We hebben het twee keer moeten lezen om het te geloven. We zijn elkaar wenend in de armen gevallen. De dag erna zijn we meteen naar de burgerlijke stand gereden om een datum vast te leggen. Het wordt 6 maart”, vertelden Michel en Elisabete eind januari in de krant.

Maat

Vrijdagnamiddag was het zover. Michel stapte met een stralende bruid het stadhuis van Turnhout binnen om elkaar eeuwige trouw te beloven. “En mijn maat is er ook bij”, knipoogde hij terwijl hij naar zijn Elvis-das wees.

Voor Michel en Elisabete heeft de jarenlange nachtmerrie dus een happy end gekregen. “Het was een zeer lange, vermoeiende, pijnlijke, emotionele en kostbare strijd. Maar is er eindelijk een einde gekomen aan al die ellende. Echte liefde overwint altijd.”

Huwelijksreis

De huwelijksreis van het kersverse bruidspaar volgt pas in de zomer. “Voor onze huwelijksreis gaan we in augustus naar Memphis, naar de plaats waar we elkaar in augustus 2014 hebben leren kennen. Ook daar zullen we nog een trouwceremonie houden, in de ‘wedding chapel’ van Graceland.”