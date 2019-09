Elke minuut fietser in verkeerde richting door Gasthuisstraat Jef Van Nooten

09u20 8 Turnhout De handelaars van de Gasthuisstraat in Turnhout storen zich aan de fietsers die tegen de rijrichting in fietsen. De politie spreekt fietsers er op aan, maar deelt er geen processen-verbaal voor uit.

Willy Van Geirt, voorzitter van de vzw Turnhoutse Winkelstraat Gasthuisstraat, heeft vrijdagnamiddag post gevat in de Gasthuisstraat om het aantal fietsers te tellen dat in de verkeerde richting door de winkelstraat fietste. Gemiddeld reed elke minuut een fietser in de verboden richting. “Tussen 15 uur en 16 uur reden 61 fietsers richting de Zeshoek, dus in de verboden richting. De politie was nergens te bespeuren. Preventie is er al geweest, maar wanneer wordt er daadwerkelijk geverbaliseerd?”, vraagt Willy Van Geirt zich af.

Die processen-verbaal komen er voorlopig niet. De beleidskeuze van de politie in Turnhout is om enkel opmerkingen te geven aan fietsers die in de verkeerde richting rijden. “Deze overtredingen geven gelukkig immers geen aanleiding tot ongevallen.”

De voorzitter van de Turnhoutse Gasthuisstraat betreurt die beleidskeuze. “Waarom wordt er dan soms een politiekar geplaatst waarbij op mogelijke boetes wordt gewezen?”