Elke dag gratis broodje voor personeel van kinderdagverblijven Dol-Fijn: “Als dank voor hun inzet” Jef Van Nooten

16 maart 2020

16u42 22 Turnhout Medewerker van de kinderdagverblijven Dol-Fijn van scholengroep Fluxus worden beloond wanneer ze komen werken. “Om hen te bedanken voor hun inzet, mogen ze elke werkdag een bestelling plaatsen bij de lokale broodjeszaak”, klinkt het.

Kinderdagverblijven blijven ook in deze coronatijden opvang aanbieden aan jonge kinderen die nog niet naar school gaan. Om de medewerkers te bedanken voor hun inzet, heeft Dol-Fijn beslist dat ze elke werkdag een bestelling mogen plaatsen bij de lokale broodjeszaak. “We willen onze medewerkers het signaal geven dat hun werk enorm wordt geapprecieerd. Zeker in deze periode waarin zorgpersoneel, meer dan anderen, wordt blootgesteld aan een mogelijke besmetting”, zegt Lies Michiels, directeur van vzw Dol-Fijn, Kinderdagverblijven van GO! Scholengroep Fluxus. “Daarnaast hopen we op deze manier ook de lokale handelaars te steunen.”

Werkvloer

Wie ziekteverschijnselen vertoont, wordt wel geweerd uit het kinderdagverblijf. “We laten geen stagiaires meer toe op de werkvloer en zijn extra waakzaam voor symptomen bij kinderen, maar ook bij onze medewerkers. Een verkoudheid kan al een mogelijk signaal zijn van besmetting en leidt tot verwijdering van de werkvloer.”

300 kinderen

Vzw Dol-Fijn beheert 11 kinderdagverblijven in de Kempen en vangt meer dan 300 kinderen op tussen 0 en 3 jaar oud.