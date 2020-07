Elf bestuurders betrapt met glas te veel op Toon Verheijen

12 juli 2020

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdagdag alcoholcontroles gehouden in Kasterlee, Lille en Turnhout. Vijf bestuurders moesten hun rijbewijs afgeven voor drie uren en bij vier anderen voor zes uren. Twee bestuurders raakten hun rijbewijs kwijt voor een periode van vijftien dagen wegens drugs in verkeer. Eén auto was niet verzekerd en is door de politie in beslag genomen. Verder werden processen-verbaal opgesteld wegens smaad en verboden wapenbezit.