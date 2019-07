Elektrische fiets uit garage gestolen Wouter Demuynck

02 juli 2019

14u40 1

Uit een garage, die op slot was, in de Korte Vianenstraat in Turnhout is in de nacht van maandag op dinsdag een elektrische fiets gestolen. De diefstal werd dinsdagochtend om 8.40 uur ontdekt.