Einde ijspiste door dispuut over elektriciteitsrekening Jef Van Nooten

30 augustus 2019

11u08 0 Turnhout Gedaan met schaatsen op de tijdelijke ijspiste aan de Everdongenlaan. Wegens een geschil over de elektriciteitsrekeningen weigert de eigenaar van het gebouw het huurcontract te verlengen. IJssportcentrum Turnhout vzw moet op zoek naar een alternatief voor de vier ijssportclubs.

Na de sluiting van de vroegere schaatsbaan in de Otterstraat konden de vierhonderd leden van ijshockeyclub Turnhout Tigers, snelschaatsclub Turnhoutse Nieuwe Tornado’s, kunstschaatsclub Nieuw Olympia en curlingclub Campina Curling terecht op een tijdelijke ijspiste in de voormalige fabriekshal van drukkerij Proost aan de Everdongenlaan. IJssportcentrum Turnhout vzw huurde het gebouw van Groep Bolckmans uit Brecht en richtte er de voorbije jaren een schaatsbaan in, ook voor recreatieve schaatsers en scholen. De tijdelijke ijspiste werd gebouwd in afwachting van een toekomstig en nog te bouwen ijssportcentrum op de FRAC.

De vier ijssportclubs hoopten er hun thuisbasis te hebben totdat de nieuwbouw op de FRAC klaar is, maar zitten nu onverwacht zonder ijspiste. Het huurcontract is afgelopen en de eigenaar weigert het huurcontract te verlengen. Enkele dagen geleden sloot de eigenaar ook de elektriciteit in het gebouw af waardoor de ijspiste begon te smelten.

De reden waarom de eigenaar het huurcontract niet wil verlengen, is een gevolg van een gerechtelijk dispuut. Groep Bolckmans beweert dat IJsportcentrum Turnhout vzw voor 250.000 euro aan elektriciteitskosten te weinig heeft betaald. Bij de vzw die de vier Tutnhoutse ijssportclubs vertegenwoordigd, ontkennen ze dat ze dat bedrag nog verschuldigd zijn. “Het gerechtelijk dispuut is in ons voordeel uitgesproken. De vordering van Groep Bolckmans is integraal van tafel geveegd door de vrederechter”, vertelt Hans Van Accom van IJssportcentrum vzw. “Wij willen betalen wat we verbruiken, maar we vragen al jaren om transparante facturen. We geraken zelf niet aan de elektriciteitsmeter. Hij kan dus facturen voorleggen die hij wil. Als je een grote verbruiker bent, heb je het recht om te weten wat je meterstand is.”

Dat het huurcontract niet wordt verlengd, heeft volgens IJssportcentrum Turnhout vzw dus niks te maken met een openstaande schuld. “Hij wil het contract niet verlengen omdat hij de rechtszaak tegen ons verloren heeft.”



Door de situatie zullen de ijssportclubs de start van hun seizoen moeten uitstellen. IJssportcentrum Turnhout vzw is intussen naarstig op zoek naar een nieuw gebouw. Dat moet een grote hal met voldoende overspanning zijn. Als zo’n hal niet gevonden wordt, overweegt de vzw om ergens een grote tent te plaatsen met daarin een ijspiste. Leden van de sportclubs die hun lidgeld voor komend seizoen al betaald hebben, krijgen dat teruggestort totdat er een oplossing is.