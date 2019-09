Eeuwenoude authentieke lemen woning voor het eerst weer opengesteld nabij Klein Engelandhoeve Wouter Demuynck

01 september 2019

19u07 0 Turnhout Tijdens het tweejaarlijkse Vennenfestival op de Klein Engelandhoeve werd meteen ook de authentieke en beschermde witte lemen woning genaamd ‘Het Schaddenkot’ voor het eerst opengesteld. Met de woning uit 1771 willen initiatiefnemers Natuurpunt Turnhoutse Kempen, vzw De Troef en het stadsbestuur het Turnhouts Vennengebied een extra vleugje geschiedenis en authenticiteit meegeven.

‘Het Schaddenkot’ is een lemen woning uit 1771 die oorspronkelijk in Retie stond. In de jaren ‘80 moest de woning, die onderdeel was van een grotere boerderij, echter afgebroken worden. Daarop kocht Marc Smets, conservator van het Turnhouts Vennengebied, het gebouw op en plaatste hij het in zijn tuin. Sinds vorig jaar staat de woning langs een wandelroute in het Vennengebied, iets voorbij de Klein Engelandhoeve, nadat Smets het verkocht aan de stad Turnhout. Voor de heropbouw van het gebouw werden nog authentieke materialen gebruikt, zoals de balken en het gebinte. Nu is ‘Het Schaddenkot’ helemaal klaar.

“Ik ben trots dat deze woning hier staat”, vertelt schepen van Landbouw Francis Stijnen (CD&V). “Het geeft een extra waarde van authenticiteit en geschiedenis aan deze plek. Het is niet de bedoeling dat we mini-Bokrijk worden, maar het is goed dat je hier dingen van eigen streek kan vinden. Het ene deel van het gebouw zal worden gebruikt als stal voor de Kempense geiten, die ook grazen in de heide. Dat ras willen we hier wat meer introduceren: ze zijn typisch voor deze streek en het zijn ook heel mooie, andere geiten. In het andere gedeelte zullen we allerhande materiaal onderbrengen.”

De naam verwijst naar een ‘schadde’, een gedroogde veenachtige zode die als brandstof werd gebruikt. “Hout was in die tijd zeer zeldzaam en dus waren zulke ‘schadden’ zeer welkom. We kozen voor deze naam om het belang van die schadden te onderstrepen”, zegt conservator Marc Smets. “De woning geeft weer hoe bescheiden de mensen vroeger moesten wonen. Het dateert van 1771 maar is waarschijnlijk nog ouder: aan bepaalde balken zie je dat ze al eerder gebruikt zijn geweest. We hebben het heropgebouwd op basis van een oude postkaart. Het zijn nog de originele balken en gebinte, maar het leem hebben we wel opnieuw moeten maken. Daar is wel wat werk aan geweest. De constructie gebeurde door vzw De Troef, wij zorgden voor de afwerking.” De simpele woonst leert ons niet enkel vanwaar we komen, ook qua recyclage is de woning een toonbeeld. “Men zegt wel eens: vroeger ging er niets verloren, buiten de rook van de schouw. Ook toen werd al gerecycleerd. De hengsels van de poort, bijvoorbeeld, zijn gemaakt van een oude schop of ander materiaal.”