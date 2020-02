Eerstejaars Sint-Victor zeggen ‘nee’ tegen pesten Jef Van Nooten

18 februari 2020

14u34 0 Turnhout De eerstejaars van het Sint-Victor in Turnhout hebben in het kader van de Week tegen Pesten een anti-pestactie georganiseerd op school.

“We hebben met onze eerstejaars gewerkt rond de unieke levensweg die ieder van ons gaat, rond het anders zijn van anderen”, klinkt het in de school. “We werkten rond het respect dat elke ‘andere’ verdient aangezien ieders rugzak er anders uitziet, en rond hoe pestgedrag bij ons op school wordt aangepakt. Met ons Leef Happy-plan willen we dat elk kind zich goed voelt op school. We hebben de dag afgesloten met lekkere maar vooral lieve snoepjes voor iedereen.”